ФСБ провела обыски в Службе собственной безопасности УМВД по Петербургу

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Сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.
Уголовное дело было возбуждено в Следственном комитете России, сообщает сетевое издание 47news.ru. А оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы «М» регионального управления ФСБ. Это подразделение курирует правоохранительную систему.
По данным издания, расследуется дело о мошенничестве, связанном с незаконной земельной сделкой в Ленинградской области. Предполагается, что задержанный полицейский чин получил многомиллионную взятку от неназванного бизнесмена за вывод земли во Всеволожском районе региона из категории земель лесного фонда в категорию земель населённых пунктов. В настоящее время фигурантами дела являются три человека.
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Александр Бойцов