Генпрокуратура призвала изъять имущество главы департамента Минэкономразвития Храновского

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Генеральная прокуратура потребовала конфисковать имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Министерства экономического развития (МЭР) РФ Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупции, информирует РИА Новости.
Как отметили в Кунцевском суде Москвы, суд удовлетворил требование заместителя генерального прокурора РФ об обращении имущества в доход государства. Согласно сообщению, надзор за расследованием дела в отношении Храновского осуществляла Генпрокуратура. В ведомстве добавили, что чиновник не соблюдал антикоррупционное законодательство.
Подсудимый Храновский обвиняется по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий») УК РФ.
По версии следствия, глава департамента знал, что ООО «Кавмининтер» разрабатывает сооружения со скважинами на территории Минеральных Вод, но не указало компанию в качестве недропользователя в документах, представленных в Минфин.
В результате лицензия была аннулирована, «Кавмининтер» обанкротилось и прекратилл добычу минеральной воды, а бюджет потерял ноги
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ раскрыли группу рейдеров среди чиновников Минэкономразвития.
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«Иск принят к производству», – отметили в суде.
Подсудимый Храновский обвиняется по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий») УК РФ.
По версии следствия, глава департамента знал, что ООО «Кавмининтер» разрабатывает сооружения со скважинами на территории Минеральных Вод, но не указало компанию в качестве недропользователя в документах, представленных в Минфин.
В результате лицензия была аннулирована, «Кавмининтер» обанкротилось и прекратилл добычу минеральной воды, а бюджет потерял ноги
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ раскрыли группу рейдеров среди чиновников Минэкономразвития.
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Александр Климов