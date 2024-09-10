Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве

Ученые предупреждают о приближении к Земле массивного облака солнечной плазмы размером около 30 миллионов километров. Облако движется со скоростью 800 км/с, и его удар по планете ожидается через 50 часов — примерно в середине дня 11 сентября. Вероятность того, что плазма попадет по Земле, превышает 90%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.