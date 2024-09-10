Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве

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Следственные органы выявили у арестованного за получение взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева несколько дорогих объектов недвижимости. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — отмечается в документах.
Сообщается, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт Аксенова, действуя в составе организованной группы, получили от трех человек денежные средства в качестве взятки через некую Семенову. Эти деньги были предназначены за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих от прохождения срочной военной службы в ВС РФ.
Замоскворецкий райсуд арестовал Тригилева в начале июля, ему вменяют три эпизода получения взятки. Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) признаны виновными в получении взяток от католических священников. Они получили около 20 миллионов рублей и деньги за покровительство в судах и органах государственной власти.
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