ФСБ России предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи

Фото: istockphoto/fergregory
Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который планировался в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Планировавший подрыв был ликвидирован при задержании. В ведомстве уточнили, что смерть подозреваемого произошла из-за взрыва бомбы.
Удалось выяснить, что к планированию теракта в Самарской области имела отношение Украина.
Сам исполнитель был пособником запрещенной в РФ террористической организации.
Читайте также:
Теракт в «Крокусе» активизировал фишинговую рассылку
Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Глава СК Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован
Удалось выяснить, что к планированию теракта в Самарской области имела отношение Украина.
Читайте также:
Теракт в «Крокусе» активизировал фишинговую рассылку
Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Глава СК Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован
Анастасия Хохлова