Глава СК Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. Об этом доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину в эфире телеканала «Россия 24».
В настоящее время можно говорить о том, что Следственный комитет РФ установил полную хронологию произошедшего в «Крокус Сити Холле», — сообщил Бастрыкин.Террористы прибыли в здание концертного зала в 19.58, покинули здание в 20.11. Все действия террористов были продуманы, они выполняли их сообща.
Председатель Следственного комитета РФ доложил президенту, что в настоящее время продолжается изучение содержимого всех противопожарных систем концертного зала.
Бастрыкин поделился данными статистики: от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным, 139 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
Воробьев: Поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта
Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
Хинштейн: Охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из хранилища
Мария Федоровцева