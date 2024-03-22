ФСБ сообщило о принимаемых мерах из-за стрельбы в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры для нейтрализации ситуации. Об этом сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.
«Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с ситуацией в „Крокус Сити Холле“», — гласит заявление ведомства.Сообщается, что в здании возник пожар после стрельбы.
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