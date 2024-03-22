В Подольске из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле» отменили массовые мероприятия

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подольске в связи с происшествием в концертном зале «Крокус Сити Холл» отменили все массовые мероприятия. Об этом заявил глава округа Григорий Артамонов.
«В связи с трагической ситуацией, которая произошла сегодня в «Крокус Сити Холле», мы отменяем ранее объявленные массовые мероприятия. Это решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа, которая сейчас превыше всего. Прошу всех сохранять спокойствие. Спасибо за понимание», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Он пообещал дополнительно сообщить обо всех изменениях.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число официально не называется.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что выехал на место ЧП в Красногорске. В регионе создан оперативный штаб.
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Лора Луганская