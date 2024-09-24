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Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников

24 сентября 2024, 10:01
Фото: iStock/ronstik

Фото: iStock/ronstik

ФСБ задержала 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для СБУ информацию об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункта отбора контрактников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.


Отмечается, что мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины при помощи интернета. Злоумышленник изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора контрактников в регионе и совершения диверсий на железнодорожных путях.

Согласно информации ведомства, при обыске в доме у задержанного были найдены приготовленные им средства для осуществления преступлений и средства связи для общения с СБУ. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Уточняется, что житель Биробиджана полностью признал вину.

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае — МЧС
24 сентября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/alenkadr

Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в Алтайском крае, информирует МЧС. Как уточнили в ведомстве, пилот самолета не пострадал.
Как сообщалось ранее, в Приамурье потерпел крушение самолет Robinson R66, на борту которого находились люди. В частности, речь идет о командире воздушного судна и двух пассажирах. По предварительной информации, Robinson R66 разбился в районе населенного пункта Золотая Гора в тайге.

Известно, что аварийный сигнал сработал в девять вечера по местному времени, 16 сентября, в 35 километрах от упомянутого места. Техника была имуществом компании «Хэргу», которая добывала рассыпной драгметалл в Приамурье.

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Стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей
Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей
24 сентября 2024, 10:20

Фото: istockphoto/dragana991

В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Похороны погибших детей пройдут после выписки родителей из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.
«Родственники ждут, когда выпишут родителей», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки.

До этого в Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей. Стало известно, что они находятся в сознании, их состояние удовлетворительное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#семья
#семьи
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В Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей
Состояние родителей детей, отравившихся под Красноярском, удовлетворительное
24 сентября 2024, 09:54

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Состояние родителей четверых детей, отравившихся под Красноярском, удовлетворительное. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка.

«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — рассказали в ведомстве.

Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.

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#убийство
#подросток
#семья
#прокуратура
#данные
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В Иркутской области пятнадцатилетний подросток убил двенадцатилетнюю девочку
24 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. Об этом проинформировала Иркутская областная прокуратура.
Инцидент произошел 21 сентября. Сообщается, что у молодого человека с девочкой возник конфликт, в результате которого подросток нанес пострадавшей множественные удары ножом.

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подросток заключен под стражу на 2 месяца», — отмечается в сообщении.

В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании.

В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье поймали рецидивиста, ставшего курьером телефонных мошенников
24 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Неоднократно судимого 27-летнего жителя Кургана задержали полицейские Химок по подозрению в участии в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратилась 84-летняя жительница Химок. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они рассказали ей, что к её счёту получили доступ преступники, поэтому чтобы «спасти сбережения», ей нужно обналичить все свои деньги и передать их курьеру, после чего на её имя будет выпущена новая карта, а деньги вернутся с процентами», — говорится в сообщении.
Женщина поверила преступникам и передала курьеру 230 тысяч рублей. На следующий день ей вновь позвонили, и она отдала уже другому курьеру 200 тысяч рублей. После очередного звонка пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенниками, и позвонила в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность одного из курьеров и задержали его на улице в Наро-Фоминске. При нём был обнаружен мобильный телефон с пошаговой инструкцией по обману людей.
Задержанный рассказал, что нашёл эту «работу» в одном из мессенджеров. Он забирал деньги, клал их на цифровой кошелёк в криптовалюте, а себе оставлял 10% от суммы. Полицейские установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению. В настоящее время ведётся розыск его «нанимателей» и устанавливается причастность к другим эпизодам мошенничества.

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Названа основная версия причины отравления семьи в Красноярском крае
Shot: Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае
24 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае, который родители использовали для обработки дома от насекомых. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка.

В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом. Родители пришли в сознание в понедельник.

По данным канала, последняя обработка помещений была проведена 20 сентября. На следующий день, в шесть утра, дети проснулись с жалобами на сильные боли в животе. Младшая дочь, 6-летняя Арина, потеряла сознание, когда отец нес её к машине для поездки в больницу. Вскоре после этого потеряли сознание и остальные члены семьи.

Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса. Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась — анализы одной из погибших девочек и её отца не показали следов порошка.

В настоящее время родители восстанавливаются в больнице после отравления. Сообщается, что женщина, находящаяся на последнем месяце беременности, не может сдержать слез.

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В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма
24 сентября 2024, 08:50

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Сотрудники управления ФСБ в Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что женщина в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации. В данный момент подозреваемая находится под стражей.

Согласно данным ФСБ России, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, оправданию терроризма или его пропаганды с использованием средств массовой информации.

Отмечается, что наказание по этой уголовной статье — штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России.

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#рф
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В организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли следов дихлофоса
24 сентября 2024, 06:28

Фото: istock/MihailUlianikov

Судебно-медицинские эксперты не обнаружили химических препаратов, включая дихлофос, в организме одной из девочек, умерших в Красноярском крае от отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Ранее прокуратура Красноярского края сообщала, что причиной гибели четырёх детей могло стать отравление продукцией собственного хозяйства. В доме семьи были найдены неизвестные вещества и пестициды, а также антибиотик для скота. По данным РИА Новости, предполагалось, что причиной отравления мог стать дихлофос, использованный для обработки помещений.

Однако по результатам экспертизы, проведённой сотрудниками Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, следов инсектицидного средства в организме отца и одной из погибших девочек не обнаружено. Исследование проводилось на основе проб удобрений, химикатов, остатков еды и ветеринарных препаратов, найденных в доме.

Напомним, что семья из шести человек обратилась в больницу 21 сентября с симптомами отравления. Двое детей скончались в больнице, позже умерли ещё две девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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#отравление
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#семья
#уголовное подростки
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Военкор раскрыл, как гибель бойцов «Эрнеста» и «Гудвина» повлияет на армию
Военкор Коц: после смерти «Эрнеста» и «Гудвина» будут кадровые перестановки
24 сентября 2024, 05:50

Фото: istock/zim286

Военный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц сообщил о предстоящих кадровых перестановках в вооруженных силах России после гибели бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин».
В своем Telegram-канале Коц отметил, что министр обороны поручил усилить 87-й отдельный стрелковый полк опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знакомыми с особенностями работы в боевых условиях.

По словам Коца, это решение стало ответом на выявленные «упущения со стороны командующих и командиров в подборе кадров». Он также подчеркнул, что проверка обстоятельств гибели бойцов не выявила превышения полномочий со стороны командования.

«Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.

Глава МО РФ Андрей Белоусов ранее поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.

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