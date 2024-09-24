Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников

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ФСБ задержала 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для СБУ информацию об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункта отбора контрактников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины при помощи интернета. Злоумышленник изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора контрактников в регионе и совершения диверсий на железнодорожных путях.
Согласно информации ведомства, при обыске в доме у задержанного были найдены приготовленные им средства для осуществления преступлений и средства связи для общения с СБУ. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Уточняется, что житель Биробиджана полностью признал вину.
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