Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников

В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Похороны погибших детей пройдут после выписки родителей из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.