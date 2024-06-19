Стало известно, откуда террористы взяли ножовку в ростовском СИЗО

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Ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2 500 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок. Можно было купить телефон, алкоголь, часы, а также оплатить ночные киносеансы в камере. Сотрудников, которые причастны к этому, сейчас устанавливают. Предварительно, среди них — сотрудники отдела режима и безопасности.
Кроме этого, симку в ростовском СИЗО можно было купить от 1 000 до 1 500 рублей, кнопочный телефон за 10 000 рублей, а сенсорный от 25 000 рублей. Стоимость виски составляла за литр 15 000 рублей, а аренда телевизора до 25 000 рублей.
Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения специальной операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали. Позже стало известно, что заложников было трое. Последним оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он подрался с преступниками и получил ранение ножом в руку, но смог вырваться.
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Кроме этого, симку в ростовском СИЗО можно было купить от 1 000 до 1 500 рублей, кнопочный телефон за 10 000 рублей, а сенсорный от 25 000 рублей. Стоимость виски составляла за литр 15 000 рублей, а аренда телевизора до 25 000 рублей.
Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения специальной операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали. Позже стало известно, что заложников было трое. Последним оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он подрался с преступниками и получил ранение ножом в руку, но смог вырваться.
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Дарья Осипова