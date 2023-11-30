ФСБ: В Крыму задержан украинский агент, шпионивший за Росгвардией

Фото: iStock/BrianAJackson
В Крыму задержан украинский агент, который собирал данные о Росгвардии, об этом сообщили в ФСБ РФ.
По информации ФСБ, задержанный житель Крыма являлся агентом украинских спецслужб. Для них он собирал информацию о передвижениях Росгвардии, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, которые предназначены для обороны Крымского полуострова.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.
При этом, отмечается, что следственные действия по этому факту продолжаются.
Ранее в Воронеже задержали украинского агента, который планировал взорвать военкомат, а после уехать на Украину, чтобы вступить в ряды армии противника.
Читайте также:
ФСБ в Воронеже задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат
В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ
Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.
Ранее в Воронеже задержали украинского агента, который планировал взорвать военкомат, а после уехать на Украину, чтобы вступить в ряды армии противника.
Читайте также:
ФСБ в Воронеже задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат
В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ
Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий
Евгения Парфентьева