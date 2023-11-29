В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ

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В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили представители ФСБ по региону.
По информации ФСБ, 36-летнего россиянина задержали при прохождении регистрации на рейс.
Выяснилось, что мужчина вошёл в контакт с неким украинским координатором через мессенджер. Он заявил, что хотел вступить в украинское вооруженное формирование и воевать на их стороне против России. Он заполнил все необходимые анкеты, приобрёл военную форму, медикаменты, средства связи и транспортные билеты, с помощью которых планировал пересечь российско-украинскую границу.
Россиянина арестовали, против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и государственной измене.
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Выяснилось, что мужчина вошёл в контакт с неким украинским координатором через мессенджер. Он заявил, что хотел вступить в украинское вооруженное формирование и воевать на их стороне против России. Он заполнил все необходимые анкеты, приобрёл военную форму, медикаменты, средства связи и транспортные билеты, с помощью которых планировал пересечь российско-украинскую границу.
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Евгения Парфентьева