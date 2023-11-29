ФСБ в Воронеже задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат

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В Воронеже задержали агента Украины, который планировал взорвать военкомат, а затем уехать воевать на стороне врага, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
По информации ФСБ, россиянин 1986 года рождения был завербован украинскими агентами. Он изготовил самодельное взрывное устройство, с помощью которого планировал совершить диверсию в военном комиссариате, однако, был вовремя разоблачён и задержан.
Во время обысков по месту жительства мужчины были обнаружены компоненты для изготовления ВСУ, а также переписки с украинскими агентами.
Известно, что после осуществления диверсии мужчина планировал уехать на Украину, чтобы воевать на стороне противника.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и изготовление взрывных устройств.
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Во время обысков по месту жительства мужчины были обнаружены компоненты для изготовления ВСУ, а также переписки с украинскими агентами.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и изготовление взрывных устройств.
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Евгения Парфентьева