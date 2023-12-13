ФСБ задержала полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс

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В Екатеринбурге ФСБ задержала сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает 66.RU.
«Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — рассказал собеседник издания.Девушка сначала выставила ценник в 500 тысяч рублей, но мужчина отказался платить. Тогда девушка обратилась к знакомому сотруднику правоохранительных органов и стала требовать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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