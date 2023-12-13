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ФСБ задержала полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс

В Екатеринбурге задержали полицейского, вымогавшего 900 тысяч рублей за секс
13 декабря 2023, 14:37
Фото: istock / Dmitry Presnyakov

Фото: istock / Dmitry Presnyakov

В Екатеринбурге ФСБ задержала сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает 66.RU.

«Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — рассказал собеседник издания.
Девушка сначала выставила ценник в 500 тысяч рублей, но мужчина отказался платить. Тогда девушка обратилась к знакомому сотруднику правоохранительных органов и стала требовать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей.


При передаче денег полицейского задержали. К расследованию уже подключилась органы собственной безопасности УМВД.

Ранее сообщалось, что ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полицейские
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Mash: У актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ
13 декабря 2023, 14:52

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ. Медики диагностировали 84-летней Ларисе Анатольевне нарушение сердечного ритма.
Как сообщает телеграм-канал Mash, актрисе стало плохо вечером 12 декабря. У нее появились давящие боли в груди, перепады давления и затруднённое дыхание. Близкие вызвали сокрую помощь, которые помогли и стабилизировали состояние Лужиной. От госпитализации актриса отказалась.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина сыграла более чем в 60 фильмах и сериалах. Одна из популярных картин — х/ф «Вертикаль», где также играл Владимир Высоцкий.

В 2012 году Лужину зарегистрировали в качестве доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#медики
#сердце
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Из печени 19-летней россиянки достали ком червей
Mash: в Казани из печени 19-летней девушки медики вытащили клубок червей
13 декабря 2023, 14:24

Фото: istock / Georgiy Datsenko

В Казани медики достали из печени 19-летней пациентки клубок червей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Девушка обратилась в Республиканскую клиническую больницу с жалобами на сильную боль в области живота. Врачи осмотрели девушку и выявили скрутившихся в кисту размером 15 на 20 сантиметров паразитов в ее печени.

Пациентке назначили химиотерапию, чтобы убить паразитов, а спустя 3 месяца прооперировали. Вместе с червями пришлось удалить треть печени, поскольку черви значительно «подъели» орган.

Ранее «Радио 1» сообщало, что врачи Люберецкой больницы спасли ногу мужчине, которого переехал грузовик. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


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#врачи
#медики
#девушка
#операция
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Вандалы обезглавили лошадь на памятнике «Парад Победы» на Красной площади
13 декабря 2023, 14:06

Фото: istock / Dzurag

Барельеф «Парад Победы», находящийся на Красной площади в Москве осквернен вандалами. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Правоохранители заметили, что у коня на памятнике нет головы 12 декабря. В настоящее время выясняется, кто мог быть причастен к осквернению мемориала. В настоящее время следственные органы уже инициировали проверку по данному факту и возбудили уголовное дело. 

Напомним, на памятнике изображен конь, на котором маршал Рокоссовский принял участие в параде победы в 1945 году. 

Ранее злоумышленник намеревался потушить вечный огонь на «Поклонной горе». 49-летний мужчина вылил жидкость из бутылки на пламя, затем разбросал венки. Вандал задержан правоохранителями, возбуждено уголовное дело. 

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Пенсионерка обварилась кипятком в собственной ванной в Зеленограде
РЕН ТВ: пенсионерка умерла из-за ожога кипятком в ванной в Зеленограде
13 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/nikkytok

83-летняя жительница Зеленограда обварилась кипятком в собственной ванной. Об этом источник сообщил РЕН ТВ.
Отмечается, пенсионерка получила ожог более 30% поверхности тела. Ее доставили в больницу с ожогами I, II и III степенями тяжести.

У пожилой женщины зафиксировали повреждения спины, грудной клетки, ягодиц, левого бедра, голени и стоп. Медики оказали ей необходимую помощь, однако спасти ее не удалось.

Женщина умерла в отделении ожоговой реанимации. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина.

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#трагедия
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Открытое горение в производственном здании в Петушках ликвидировали
13 декабря 2023, 13:51

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Открытое горение в производственном здании в подмосковной деревне Петушки удалось ликвидировать. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку конструкций, заявили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Петушках Пушкинского городского округа загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 1,4 тыс кв метров. 
 
К тушению были привлечены более 50 специалистов, задействовано 16 единиц техники.
 
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. 
 
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#пожарные
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#подмосковье
#московская область
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«Съем полностью»: Россиянка откусила ухо соседу за сильный шум
Mash: жительница Ленобласти из-за шума откусила ухо соседу
13 декабря 2023, 13:46

Фото: istock / Alona Siniehina

Жительница поселка Янино Ленинградской области откусила ухо своему соседу сверху из-за сильного шума.

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», мужчина проводил время с товарищами у себя на квартире, они выпивали. Шум продолжился и после 22:00, что не понравилось семейной паре, проживающей снизу. Конструктивный диалог не удался и между ними началась драка. Пострадавший рассказал, что девушка якобы напала со спины, откусила кусочек уха и обещала «съесть его полностью».

Сама девушка рассказала, что так защищалась, ведь ее супруга начали бить двое мужчин. 

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что студента из Башкирии, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сотрудники
#девушка
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Во время пожара в столичном КСК «Волшебный лес» погибли 16 лошадей
13 декабря 2023, 13:45

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В ночь на 13 декабря в столичном конно-спортивном комплексе (КСК) «Волшебный лес», расположенном в Лосином острове, вспыхнул пожар. В огне погибли 16 лошадей.
На Лосиноостровской улице расположен сам КСК «Волшебный лес», секция верховой езды и конюшня «Инвакон», сообщает телеграм-канал Mash. Вывести из пылающего деревянного здания конюшни удалось только четверых животных, остальные сгорели заживо либо задохнулись в дыму. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

По словам работников конюшни, внутри помещения не было систем отопления, кроме одного обогревателя в каморке сторожа, которая осталась неповреждённой. Электрораспределительный щиток также не пострадал. Сотрудники конного клуба предполагают, что причиной пожара мог стать поджог. О  первых признаках возгорания сообщил как раз сторож, после чего перестал отвечать на звонки. Его сейчас разыскивают. Установление всех обстоятельств происшедшего находится на контроле столичной прокуратуры.

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#поджог
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#пожар
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37-летний мигрант надругался над девочкой в квартире на юго-западе Москвы
Мужчину задержали за изнасилование школьницы на юго-западе Москвы
13 декабря 2023, 13:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы на юго-западе столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Отмечается, что трагедия произошла в квартире жилого дома на Херсонской улице. Жертвой насильника стала 15-летняя школьница.

Преступником оказался уроженец Таджикистана 1986 года рождения, который был другом семьи девочки. На данный момент его задержали.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Сообщается, что насильнику может грозить тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник силовых структур Игорь Птицын с 2009 по 2017 год совершил серию изнасилований и убийств, за что Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению.

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#нападение
#трагедия
#обвинение
#семьи
#дома
#школьница
#изнасилование
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Студента, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили
Найденный спустя полгода повешенным студент из Башкирии, на самом деле был убит
13 декабря 2023, 13:24

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Тимура Сулейманова, которого искали 5 месяцев и нашли в петле рядом с Юлдашево, на самом деле убили.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, тело повесили на дерево уже мумифицированным. Изначально предполагалось, что 17-летний парень покончил собой.  

Весной этого года парень находился в гостях в бабушки. От нее он должен был направиться в СПТУ Новобелокатая для сдачи экзамена, но не успел на автобус. По слова родителей, он решил доехать со своей однокурсницей на машине вместе с ее 39-летним парнем Ильдаром. Тимур тогда пришел к ним домой, а пока девушка переодевалась, парень ушел вместе с мужчиной и пропал.

Родственники погибшего рассказали, что мужчину заподозрили сразу. Он признался, что ударил парня и не рассчитал силу удара. Тогда он решил инсценировал суицид.
Сейчас Ильдар в СИЗО — его проверяют.

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