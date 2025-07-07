ФСБ задержала помогавших спецслужбам Украины россиян
Силовики при содействии полицейских задержали россиян из трёх регионов, которые помогали Украине под влиянием телефонных мошенников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.
В общей сложности были задержаны четверо граждан 1992, 2001 и 2004 г.р. Поимка жертв телефонных мошенников была произведена в Челябинской, Тульской и Ивановской областях.
Уточняется, что россияне по указанию украинских спецслужб собирали разведывательные данные и осуществляли фото- и видеосъёмку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в трёх регионах России.
Задержанные в ходе допроса рассказали, что перевели крупные суммы денег на так называемые «безопасные счета», после чего с ними через мессенджеры связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, мошенники вынудили молодых людей совершить противоправные действия под видом проверки антитеррористической защищённости российских объектов.
Также задержанным вменяется поджог автомобилей сотрудников полиции и повреждение опор высоковольтных ЛЭП.
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