ФСБ задержала помогавших спецслужбам Украины россиян

07 июля 2025, 10:11

Фото: iStock/BrianAJackson

Силовики при содействии полицейских задержали россиян из трёх регионов, которые помогали Украине под влиянием телефонных мошенников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.