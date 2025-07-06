В Госдуме рассказали, как мошенники используют QR-коды для кражи денег
Депутат Немкин: Мошенники используют QR-коды для кражи денег и личных данных
Мошенники активно внедряют схемы с QR-кодами для кражи личных данных и средств пользователей. Подмена оригинальных кодов и размещение вредоносных ссылок стали одними из самых распространённых методов. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА Новости.
«QR-коды действительно стали универсальным инструментом цифрового взаимодействия — они упрощают покупки, навигацию и доступ к информации. Однако, как и любая технология, QR-код может быть использован в мошеннических целях», — отметил Немкин.Злоумышленники размещают поддельные QR-коды на листовках, баннерах и визитках в общественных местах, предлагая ложные бонусы. При сканировании жертвы перенаправляются на фишинговые сайты или запускают загрузку вредоносного ПО, способного перехватывать банковские SMS.
Немкин рекомендует избегать сканирования случайных кодов и использовать только официальные приложения для оплаты. Эксперты настаивают: устанавливать приложения следует исключительно из официальных магазинов.
«Например, вместо сканирования кода на сайте, лучше воспользоваться приложением банка, маркетплейса или авиаперевозчика, где все операции проходят внутри защищенной среды», — пояснил Немкин.