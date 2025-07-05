ФСБ задержала миллиардера Струкова в собственном самолёте при попытке покинуть Россию
Зампред Челябинского заксобрания и президент «Южуралзолота» Константин Струков пытался уехать из России, несмотря на судебный запрет, но сотрудники ФСБ пресекли попытку миллиардера покинуть страну. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Струков попытался улететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardie, но Росавиация запретила взлет самолёту, на который ранее был наложен арест. У предпринимателя на борту авиалайнера судебные приставы изъяли загранпаспорт, аннулированный миграционной службой МВД России.
Известно, что Генпрокуратура подала иск на изъятие активов миллиардера как коррупционных, а суд Челябинска наложил ряд специальных мер, запретив Струкову и членам его семьи выезд за границу.
Генпрокуратура настаивает на конфискации у миллиардера долей акций 11 компаний в доход государства. Струков, используя свой статус, завладел угольными и золотодобывающими предприятиями, оформив активы на своих дочерей.
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