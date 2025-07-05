ФСБ задержала миллиардера Струкова в собственном самолёте при попытке покинуть Россию

05 июля 2025, 22:52

Президента «Южуралзолота» задержали при попытке покинуть страну

Фото: Istock/Natalia Rusanova

Зампред Челябинского заксобрания и президент «Южуралзолота» Константин Струков пытался уехать из России, несмотря на судебный запрет, но сотрудники ФСБ пресекли попытку миллиардера покинуть страну. Об этом сообщает газета «Коммерсант».