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ФСБ задержала россиянина, планировавшего воевать на стороне ВСУ

В Калининградской области задержали россиянина, планировавшего воевать за ВСУ
13 февраля 2024, 20:41
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Калининградской области задержали россиянина, планировавшего уехать воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, житель Пензенской области был задержан при попытке пересечь границу с Украиной с целью вступить в нацформирование страны и воевать на вражеской стороне.

Также сообщается, что задержанный установил контакт с представителями украинской террористической организации.


Против него возбуждено уголовное дело по статье «Попытка организации деятельности террористической организации или участия в деятельности такой организации».

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#уголовное украина
#всу
#фсб
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В Bentley Лерчек влетел BMW в центре Москвы
Блогер Лерчек попала в ДТП в центре Москвы
13 февраля 2024, 21:02

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Популярная блогерша Лерчек попала в ДТП в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, звезда интернета остановилась на пешеходном переходе, чтобы пропустить идущих по зебре людей. В этот момент в неё влетел BMW 5.

В результате аварии от машины блогерши отлетела буква N (от надписи Bentley), также оказался сильно помят бампер. Сама девушка ударилась головой и повредила колено. Отмечается, что подушки безопасности в автомобиле при столкновении не сработали.

Напомним, в прошлом году против Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. В январе 2024 года супруги выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей.

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#блогер
#дтп
#москва
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Горящая в Анапе многоэтажка была построена без надлежащих документов
Многоэтажку, которая горит в Анапе, построили без необходимых документов
13 февраля 2024, 20:28

Фото: iStock/Distortion Media

Полыхающий в Анапе 11-этажный дом построили без надлежащей документации, об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Напомним, вечером 13 февраля на улице Объездная, 9 в Анапе загорелась мансарда 11-этажного дома. В настоящий момент площадь пожара уже достигла 1000 квадратных метров, ликвидация возгорания продолжается.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают эвакуировать людей из многоэтажки, а также из близлежащих домов. Движение транспорта в районе происшествия ограничено.

«Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома», — сообщили в надзорном ведомстве региона.

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#пожар
#краснодарский край
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В столичный суд поступило дело о краже более 200 миллионов рублей с «Пушкинской карты»
В Басманный суд поступило дело о крупном хищении через «Пушкинские карты»
13 февраля 2024, 20:15

Фото: iStock/blinow61

В Басманный суд Москвы поступило дело о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты», об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По информации ведомства, обвинительные заключения утвердили в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц.

Как удалось установить следствию, обвиняемые зарегистрировались на сервисе «PRO.Культура.РФ» как организаторы культурных мероприятий. Они продавали билеты на концерты владельцам «Пушкинских карт» в помещения, которые заведомо не имели возможности вместить указанного организаторами количества людей.

Мошенники возмещали ущерб потребителям при помощи программы социальной поддержки молодежи. Видимость же посещения организованных ими мероприятий они создавали с помощью массовки.

В результате, они нанесли ущерба на сумму в районе 200 миллионов рублей.

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#мошенничество
#пушкинская карта
#прокуратура
#суд
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Вулканолог Плечев прокомментировал извержение вулкана в Исландии
Вулканолог Плечев назвал природное явление не очень страшным
13 февраля 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Gianfranco Vivi

Вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, Павел Плечев заявил, что случившееся второй раз за год извержение вулкана на полуострове Рейкьянес не носит планетарного масштаба и не является чем-то страшным.
Он объяснил, что такое извержение было трещинного типа.

«Во время извержения трещинного типа лава образуется в трещинах и начинает вытекать в две стороны. Находиться в непосредственной близости не очень комфортно, но какого-то планетарного масштаба это не имеет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Плечев.

Он добавил, что упомянутая выше трещина проходит по поселку Гриндавик, поэтому лава может вылиться на поселок.

По его словам, вулканы в этой местности извергались на протяжении многих тысяч лет, однако в последнее столетие количество таких явлений заметно сократилось.

Ранее уже сообщалось, что извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик.

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#чс
#природа
#происшествие
#наука
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Силовики задержали треш-стримера, который накачивал девочек наркотиками и избивал их
Задержан треш-стример из Ярославля, избивавший людей в прямом эфире
13 февраля 2024, 18:01

Фото: istock / Diy13

Сотрудники МВД задержали треш-стримера из Ярославля, который избивал людей в прямом эфире, а затем публиковал ролики с издевательствами в Интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

До этого на преступления блогера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Пользователи пожаловались ей, что мужчина регулярно избивает людей в ходе прямых эфиров. По данным readovka.news, он также накачивал несовершеннолетних девочек наркотическими веществами, после чего избивал их.

«В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сообщила Волк.
Организована проверка, по результатам которой действиям стримера будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#человек
#мужчина
#ирина волк
#блогер
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Человеческие кости нашли под полом в квартире в центре Москвы
В центре Москвы в ходе ремонта квартиры обнаружили фрагменты скелета человека
13 февраля 2024, 17:50

Фото: istock / Tennessee Witney

Во время ремонта в одной из квартир в Москве были найдены останки человеческого скелета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Басманном районе столицы в жилом доме на улице Макаренко.

«По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку», — сообщает прокуратура.
Изучением необычной находки занимаются криминалисты, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
#инцидент
#дома
#новости
#скелет
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В Щёлкове упавший с крыши кусок льда убил рабочего
13 февраля 2024, 17:38

Фото: Istockphoto / riskms

Рабочий погиб в Щёлкове после того, как на него с крыши жилого дома упал кусок наледи. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, мужчина ремонтировал кровлю многоэтажного жилого дома в 1-м Советском переулке. В какой-то момент с крыши на рабочего упала ледяная глыба. От полученных травм он погиб на месте. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека», – сказали ТАСС в подмосковном главке СКР.
Все обстоятельства ЧП выясняются. Сообщается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

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#подмосковье
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#ск рф
#дом
#жилой дом
#снег
#смерть
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В подмосковном Одинцове пересмотрят несколько дел из-за шантажа следователя
13 февраля 2024, 17:24

Фото: istock / Akintevs

Несколько уголовных дел в Одинцове могут быть пересмотрены. Следователь МВД шантажировал подозреваемую, чтобы она стала заявителем по другим делам. Вероятно, кроме девушки есть и другие пострадавшие.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, Варю Лазареву подозревали в краже ноутбука у своего бывшего молодого человека. Следователь Артём Мохов занимался этим делом, но пара помирилась и его прекратили. Позже девушка снова стала подозреваемой — ее обвинили в том, что она взяла 300 тысяч и не вернула. Фактически Лазарева деньги не занимала, но правоохранители начали давить на неё и даже заставили написать расписку.

Осенью 2022 года следователь позвонил девушке и опросил её написать заявление на владельцев магазина, который занимается продажей техники. Мохов стал ей угрожать и девушка вынужденно согласилась. По указаниям следователя и за его деньги она приобрела наушники в магазине. Затем она дала «свои» показания с телефона, Мохов писал ей в мессенджере все ответы на вопросы следователей. Из-за угроз ей пришлось заявить, что она думала, что покупает настоящие эирподсы за несколько тысяч рублей. Хотя на самом эти наушники ей были не нужны и никаких претензий к продавцу у неё не было.

Когда давление на Варю из-за её «расписки» начало усиливаться, она обратилась в прокуратуру и рассказала о методах работы Мохова. Также подтвердились то, что никакие 300 тысяч она не брала.

В отношении следователя возбудили дело, его отправили в следственный изолятор.

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#девушка
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В Москве американца приговорили к 21 году колонии за сексуальное насилие над детьми
СК: Суд в Москве вынес приговор американцу за насилие над двумя детьми
13 февраля 2024, 17:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Савёловский суд Москвы вынес приговор гражданину США, который насиловал двух своих детей, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Суду удалось установить, что 66-летний гражданин США совершал сексуальное насилие над двумя детьми с января 2014 по март 2018 в своём доме в Соединённых Штатах. При этом, как американец оказался в России — не уточняется.

По результатам следственных действий, американца признали виновным в совершении «иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Сам подсудимый вину признавать отказался.

Гражданина Америки приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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