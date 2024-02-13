ФСБ задержала россиянина, планировавшего воевать на стороне ВСУ

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В Калининградской области задержали россиянина, планировавшего уехать воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, житель Пензенской области был задержан при попытке пересечь границу с Украиной с целью вступить в нацформирование страны и воевать на вражеской стороне.
Также сообщается, что задержанный установил контакт с представителями украинской террористической организации.
Против него возбуждено уголовное дело по статье «Попытка организации деятельности террористической организации или участия в деятельности такой организации».
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Также сообщается, что задержанный установил контакт с представителями украинской террористической организации.
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Евгения Парфентьева