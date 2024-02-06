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Федеральная служба безопасности задержала жителя Камчатки по подозрению в государственной измене и работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил 5 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно данным следствия, мужчина долгое время проживал на Украине и даже получил вид на жительство в этой стране. Сотрудничать с СБУ он решил по собственной инициативе.
В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денег за аренду квартиры он согласился предоставлять украинским спецслужбам информацию о работе Пограничной службы ФСБ, участниках специальной военной операции, а также другие данные о российской армии.
Все эти сведения подозреваемый собирал на территории Камчатского края, используя Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизменупри этом своих родственников и знакомых для помощи.
В конце ноября сообщалось, что в Крыму задержали украинского агента, который собирал данные о Росгвардии. Он оправлял украинским спецслужбам сведения о перемещениях государственной военной организации, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, предназначеные для обороны Крыма.
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В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денег за аренду квартиры он согласился предоставлять украинским спецслужбам информацию о работе Пограничной службы ФСБ, участниках специальной военной операции, а также другие данные о российской армии.
В конце ноября сообщалось, что в Крыму задержали украинского агента, который собирал данные о Росгвардии. Он оправлял украинским спецслужбам сведения о перемещениях государственной военной организации, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, предназначеные для обороны Крыма.
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Артем Путинцев