Россиянина обвинили в госизмене за перевод денег ВСУ

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Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Тюменской области по обвинению в госизмене в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации ФСБ, мужчина финансово помогал Вооруженным силам Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации
(«Госизмена»).
В конце ноября сообщалось, что в Крыму задержали украинского агента, который собирал данные о Росгвардии. Он оправлял украинским спецслужбам сведения о перемещениях государственной военной организации, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, предназначеные для обороны Крыма.
Также поступала информация, что в аэропорту Кемерово задержали мужчину, пытался поехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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(«Госизмена»).
В конце ноября сообщалось, что в Крыму задержали украинского агента, который собирал данные о Росгвардии. Он оправлял украинским спецслужбам сведения о перемещениях государственной военной организации, а также о системе инженерных сооружений и ограждений, предназначеные для обороны Крыма.
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Алина Юрчак