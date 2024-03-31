В Дагестане объявили режим контртеррористической операции

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В Республике Дагестан объявлен режим контртеррористической операции (КТО) на территории Махачкалы и Каспийска, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на решение оперативного штаба ФСБ по региону.
«Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», – добавил источник агентства.
Предположительно мероприятия связаны с поиском подозреваемых в участиях в террористических организациях.
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