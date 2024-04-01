SHOT: В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва

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В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, руководство университета получило анонимное сообщение о взрывном устройстве. Отмечается, что подобные сообщения получили следующие университеты: МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ.
В настоящее время полученную информацию проверяют сотрудники экстренных служб. Официального подтверждения о взрывном устройстве на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что в воронежской чайхане произошёл взрыв в ночь на 1 апреля примерно в 03:00. Уточняется, что никто не пострадал. Эксперты предварительно установили, что в заведении сдетонировало взрывное устройство.
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В настоящее время полученную информацию проверяют сотрудники экстренных служб. Официального подтверждения о взрывном устройстве на данный момент не поступало.
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Екатерина Коршунова