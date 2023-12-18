ФСИН займётся поиском Алексея Навального

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Владимирский областной суд снова отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального* к исправительной колонии №6. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Теперь через ФСИН будет устанавливаться местонахождение Навального*.
Читайте также:
ФСИН сообщает об убытии Навального* «за пределы» Владимирской области
В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Навального*
Правоохранительные органы задержали троих адвокатов Навального*
*внесён в список террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова