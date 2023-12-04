Колонна Росгвардии попала в страшное ДТП в Воронежской области

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В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Погиб пассажир большегруза, еще пять бойцов пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, страшная авария произошл в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты и на высокой скорости влетел в колонну Росгвардии, состоящую из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения.
Погиб второй водитель фуры. Также пострадал водитель грузового автомобиля и пять сотрудников Росгвардии. Они получили различные травмы, и все были направлены в Бобровскую районную больницу.
Ранее также сообщалось, что в Красноярском крае автобус сдуло ветром с дороги. Автобус вёз из Шарыпово в Красноярск15 пассажиров. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. За рулем автобуса находился 57-летний водитель. Из-за бокового ветра автобус оказался в кювете и опрокинулся на правый бок.
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Погиб второй водитель фуры. Также пострадал водитель грузового автомобиля и пять сотрудников Росгвардии. Они получили различные травмы, и все были направлены в Бобровскую районную больницу.
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Элина Позднякова