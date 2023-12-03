В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya
Массовая авария случилась на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада.
В ДТП никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.
Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.
«По предварительное информации, водитель, ха рулём Datsun не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi», - объяснили в пресс-службе.В Московском регионе идёт сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра РФ, возможны метель, усиление ветра до 16 м/с, гололедица.
Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
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Мария Фирсова