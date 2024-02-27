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Фура влетела в две легковушки на МКАДе, едва не погиб мужчина

Дептранс: Мужчина чуть не попал под колёса фуры, врезавшейся в машины на МКАДе
27 февраля 2024, 06:13
Фото: iStock/JTeivans

Фото: iStock/JTeivans

В Москве на внутренней стороне двадцать первого километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля и фура. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.




На опубликованной Дептрансом записи видно, как на дороге стоят две столкнувшиеся ранее машины. В какой-то момент в них врезается фура и по инерции протаскивает автомобили вперед. Один из стоящих впереди мужчин при этом едва успел отбежать в сторону.

«Для движения в районе ДТП доступны две полосы из пяти, выбирайте пути объезда», — предупредили в Дептрансе.


В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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#дтп
#фура
#мкад
#автомобили
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Жительница Люберец зарезала сожителя в День защитника Отечества
27 февраля 2024, 06:50

Фото: iStock/zoka74

В Люберцах арестовали 32-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве сожителя, сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК РФ по Московской области.
Как утверждают следователи, трагически закончившийся инцидент произошел 23 февраля в квартире в рабочем поселке Махаловка. В ходе ссоры «по поводу бытовых проблем» женщина нанесла удар своему сожителю ножом в грудь. 51-летний пострадавший был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его, он скончался в тот же день.



В отношении задержанной, которую уже отправили под стражу, возбуждено уголовное дело об убийстве, а также назначены все необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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#нож
#убийство
#ск рф
#московская область
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Богомаз: Силы ПВО сбили два беспилотника Украины над Брянской областью
27 февраля 2024, 06:30

Фото: iStock/dk_photos

Дежурными средствами ПВО 27 февраля уничтожены два украинских дрона, пытавшихся атаковать Клинцовский район Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своём личном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщал о ликвидации ещё одного БПЛА ВСУ, над территорией Выгоничского района области. При этом также не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#происшествия
#брянская область
#губернатор
#бпла
#пво
#украина
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МВД Московской области: Житель Мытищ хранил дома пять сотен патронов
27 февраля 2024, 05:57

Фото: iStock/Althom

В подмосковных Мытищах в квартире у 34-летнего местного жителя нашли 500 патронов, и возбудили против него уголовное дело о незаконном обороте и хранении оружия и боеприпасов. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
При этом, как отметили правоохранители, около сотни патронов калибра 5,6 мм, обнаруженных в квартире мужчины на улице Борисовка, полностью пригодны для стрельбы уже сейчас. Остальные боеприпасы отправлены на баллистическую экспертизу.

На время идущего расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось о том, что нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили подмосковные полицейские в квартире 55-летнего жителя Жуковского. Экспертиза показала, что по крайней мере часть патронов пригодна для стрельбы.

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#оружие
#мвд московской области
#уголовное дело
#мытищи
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В Приморье человек погиб под вылетевшими из грузовика бетонными плитами
РЕН ТВ: ДТП с перевозившим бетонные плиты грузовиком привело к смерти человека
27 февраля 2024, 04:22

Фото: iStock/Juan_Carlos_fotografia

Во вторник, 27 февраля, на дороге Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае произошло ДТП, в котором погиб человек, и ещё двое получили травмы. По сообщению краевого МВД, авария произошла в результате падения на дорогу бетонных плит, которые перевозил тягач.
Приморские полицейские пояснили, что железобетонные плиты вылетели из кузова большегруза Scania, который направлялся со стороны Дальнереченска в направлении посёлка Тигровый. Это спровоцировало ДТП с участием сразу трёх машин: Niva, Toyota Allion и Honda Shuttle, двигавшимися во встречном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#грузовик
#дтп
#погибшие
#пострадавшие
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«Захид.net»: Во Львовской области военнослужащая зарезала другого солдата ВСУ
27 февраля 2024, 03:48

Фото: iStock/Maya_Shustov

Во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время конфликта, пишет украинское издание «Захид.net».
Сообщается, что это случилось 9 февраля в палаточном городке одной из воинских частей. Уроженка Житомира, имеющая воинское звание солдат, во время внезапного конфликта ударила ножом в грудь другого военнослужащего, умершего на месте от колото-резаной раны груди. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

О нападающей известно, что она ранее несудимая, холостячка и имеет на содержании троих детей. Военнослужащая является курсанткой учебного механизированного батальона одной из воинских частей.

Женщина была задержана и получила подозрение в совершении умышленного убийства.

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#нож
#убийство
#военные
#всу
#львов
#украина
#конфликт
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
26 февраля 2024, 23:07

Фото: iStock/RamonCast

Агентство «Укринформ» сообщает о взрывах в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) — родине украинского лидера Владимира Зеленского. А согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, воздушная тревога звучит сейчас в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
Ранее назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Роман Мрочко сообщал также и о взрывах на территории Херсона.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#харьков
#взрывы
#украина
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Под Челябинском задержанный напал на полицейского, а затем попытался скрыться
26 февраля 2024, 21:36

Фото: iStock/Yingko

Задержанный россиянин напал на полицейского в отделе, завладел его оружием и попытался скрыться, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 52-летний житель Еманжелинска был арестован за кражу телефона.

Когда мужчину доставили в отделение полиции — он стал действовать решительно. Задержанный набросился на капитана полиции, выхватил у него оружие и ринулся к выходу. Однако, далеко уйти преступники не удалось, прямо у дверей его задержал другой правоохранитель.

Пострадавшего полицейского доставили в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги.

Теперь задержанного за кражу обвиняют по ещё двум уголовным статьям: нападение на представителя власти и хищение оружия. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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#кража
#челябинск
#полиция
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Росгвардия обнаружила схроны с оружием ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
26 февраля 2024, 21:05

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники Росгвардии обнаружили схроны с украинским оружием в Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
Оружие Вооружённых сил Украины было спрятано в металлических трубах.

«Всего обнаружили три автомата Калашникова, более 20 гранат, 11 выстрелов к гранатомету, 10 снарядов различного калибра, более 4,5 тысячи патронов и килограмм тротила», — уточнил автор статьи.

Помимо этого, Росгвардейцам удалось обнаружить двоих мужчин, которые находятся в розыске. Их передали в руки следователям.

Напомним, ранее целый оружейный склад удалось обнаружить в гараже 53-летнего москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#запорожская область
#херсонская область
#росгвардия
#оружие
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Три человека погибли под атакой белгородской села Почаево
26 февраля 2024, 20:47

Фото: iStock/trikolor

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородское село Почаево, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители», — сообщил глава Белгородской области.

По его словам, в результате попадания устройства в автомобиль произошёл взрыв. Трое находившихся в машине строителя погибли от полученных травм.

Ещё три человека получили осколочные ранения разных частей тела, уточнил Гладков. В настоящий момент пострадавших госпитализируют в местные больницы, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

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#белгород
#всу
#вячеслав гладков
#дрон
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