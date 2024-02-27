Фура влетела в две легковушки на МКАДе, едва не погиб мужчина

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В Москве на внутренней стороне двадцать первого километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля и фура. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
На опубликованной Дептрансом записи видно, как на дороге стоят две столкнувшиеся ранее машины. В какой-то момент в них врезается фура и по инерции протаскивает автомобили вперед. Один из стоящих впереди мужчин при этом едва успел отбежать в сторону.
«Для движения в районе ДТП доступны две полосы из пяти, выбирайте пути объезда», — предупредили в Дептрансе.
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