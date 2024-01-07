Женщина-пешеход погибла на МКАД под колёсами автомобиля

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На МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть», — отметили в ведомстве.В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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