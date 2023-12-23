На МКАД автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся

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Автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся после столкновения с другой машиной на МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД. В ДТП попали несколько автомобилей. Один из них вылетел на встречную полосу и загорелся, после того как машина, следующая сзади, врезалась ему в бок. Также вылетевшая на встречку машина протаранила два следующих ей навстречу авто.
Telegram-канал SHOT сообщает о двух погибших.
Движение на данном участке кольцевой дороги затруднено. В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.
Накануне ДТП произошло в Нижегородской области. Произошло столкновение сразу 25 автомобилей. В результате пострадали пять человек.
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Telegram-канал SHOT сообщает о двух погибших.
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Анастасия Чинкова