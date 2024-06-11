Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии

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В Челябинске арестовали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Информацию подтвердило региональное управление Следственного комитета, пишет РБК.
«В отношении директора и других лиц возбуждены уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения», — сообщили в СК для РБК.По информации Ura.ru, Ходоровского задержали 11 июня в его коттедже. Издание утверждает, что среди доказательств есть видеозапись его противоправных действий в отношении детей.
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