В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии

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В отношении тюменского тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о надругательствах над детьми.
РЕН ТВ сообщает, что тренер-педофил совершал действия сексуального характера по отношению к малолетним в помещении торгового центра.
В августе 2023 года тренер изнасиловал ученицу 6 класса в своей квартире.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали в августе 2023 года. 1 сентября судом было удовлетворено ходатайство следствия. Мужчина отправлен в СИЗО.
Ранее в Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.
URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.
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В Екатеринбурге из спецшколы сбежал школьник, обвиняемый в сексуальном насилии
В августе 2023 года тренер изнасиловал ученицу 6 класса в своей квартире.
Ранее в Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.
URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.
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В Екатеринбурге из спецшколы сбежал школьник, обвиняемый в сексуальном насилии
Мария Фирсова