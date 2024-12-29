Генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что российское оборонное ведомство уже согласилось на это. На сегодняшний день Попов ожидает оформления документов.
Примечательно, что суд над ним продолжается.
Напомним, Ивана Попова арестовали 17 мая текущего года. Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначенного для гуманитарной помощи. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей.
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Примечательно, что суд над ним продолжается.
Напомним, Ивана Попова арестовали 17 мая текущего года. Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначенного для гуманитарной помощи. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей.
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Екатерина Коршунова