Четверо друзей генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Четверо друзей генерала Ивана Попова пришли в суд в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». Об этом пишет РИА Новости.
«Мы его друзья, пришли поддержать, у него позывной «Спартак», — сказал один из них.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следователя о смягчении меры пресечения на домашний арест экс-командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивану Попову. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.
Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.
СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова