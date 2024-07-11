Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который был арестован по обвинению в мошенничестве, попросил Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу генерала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского.
По словам Буйновского, Аграновский не может давать комментарий по поводу дела Попова, однако продолжает это делать, что «является клеветой и мошенничеством». Защитник подчеркнул, что Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам обвиняемого.
Примечательно, что у Попова и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия.
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Примечательно, что у Попова и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия.
Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова