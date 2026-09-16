«Гигиена горла»: стоматолог много лет насиловал пациенток «методом по бабушкиному рецепту»

16 сентября 2026, 21:07

Бельгийский стоматолог насиловал пациенток и называл это гигиеной горла

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

В Бельгии стоматолог обвиняется в многолетних сексуальных преступлениях против пациенток. Об этом стало известно 16 сентября.





По данным издания GVA, мужчина в период с 1995 по 2025 год проводил женщинам так называемую «гигиену горла» — несуществующую медицинскую процедуру, которую сам называл «методом по бабушкиному рецепту». По версии следствия, во время процедуры стоматолог глубоко засовывал пальцы в горло пациенткам и одновременно мастурбировал.





«Среди потерпевших нет ни одного мужчины, как будто только женщины могли бы извлечь пользу из дезинфекций горла обвиняемого», — заявил адвокат 25 потерпевших.