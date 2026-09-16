«Гигиена горла»: стоматолог много лет насиловал пациенток «методом по бабушкиному рецепту»
Бельгийский стоматолог насиловал пациенток и называл это гигиеной горла
В Бельгии стоматолог обвиняется в многолетних сексуальных преступлениях против пациенток. Об этом стало известно 16 сентября.
По данным издания GVA, мужчина в период с 1995 по 2025 год проводил женщинам так называемую «гигиену горла» — несуществующую медицинскую процедуру, которую сам называл «методом по бабушкиному рецепту». По версии следствия, во время процедуры стоматолог глубоко засовывал пальцы в горло пациенткам и одновременно мастурбировал.
«Среди потерпевших нет ни одного мужчины, как будто только женщины могли бы извлечь пользу из дезинфекций горла обвиняемого», — заявил адвокат 25 потерпевших.Отмечается, что стоматолог признал большинство вменяемых ему фактов насилия. Кроме того, некоторым пациенткам он проводил операции под наркозом — одна из женщин после такой процедуры пожаловалась на боль в области половых органов. Разбирательство по делу продолжается.