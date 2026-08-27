Петербуржец мастурбировал в метро на глазах у девушек и попался
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который мастурбировал в метро и пугал пассажирок. Об этом сообщает MK.RU.
Мужчина несколько дней ездил по фиолетовой ветке и удовлетворял себя на глазах у шокированных девушек. Его замечали на станциях «Сенная площадь», «Садовая» и «Звенигородская». По словам очевидцев, обычно извращенец садился на поезд и доезжал до «Крестовского острова».
Злоумышленник попался стражам порядка, когда в очередной раз посещал метро.
Ранее пассажирки электрички №6188 «Москва — Икша» пожаловались на попутчика, который занимался самоудовлетворением прямо в вагоне. Она из них рассказала, что незадолго до конечной станции в поезд зашел неизвестный, сел через проход от нее и начал трогать себя в области паха, прикрывая процесс сумкой.
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