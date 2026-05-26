В Москве мужчина мастурбировал на детской площадке
В пресс-службе ГСУ СКР по Москве сообщили, что 58-летнего мужчину арестовали после инцидента на детской площадке на улице Артюхиной. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Около 21.00 несколько школьников находились во дворе дома. Рядом на скамейке сидел пьяный мужчина. В какой-то момент он снял штаны и начал мастурбировать. Подростки предупредили его, что вызовут полицию, но он не остановился. После этого на место приехали сотрудники полиции и задержали его.
Как пишет канал, задержанный работает техником по эксплуатации в одной из организаций. По его словам, в тот день он переживал из-за проблем на работе, выпил две бутылки водки и пришел на площадку. Мужчина не отрицал свой поступок, но заявил, что находился в стороне от песочницы и думал, что рядом сидят взрослые. Сейчас следователи выясняют, посещал ли он другие детские площадки.
