В Москве беременная женщина подавилась едой на фуд-корте и умерла

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41-летняя Александра подавилась едой на фуд-корте в Москве. Спасти её не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что женщина находилась на 37-й неделе беременности. Медики провели экстренное кесарево сечение.
Ребенок выжил. Его доставили в перинатальный центр. По факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре восемнадцатилетняя девушка умерла после ужина роллами в ресторане. У девушки появились боли в животе и начались проблемы с дыханием.
Пострадавшую без сознания госпитализировали. Она скончалась в больнице от остановки сердца. По предварительным данным, погибшая страдала от аллергии на рыбу.
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Ребенок выжил. Его доставили в перинатальный центр. По факту произошедшего проводится проверка.
Пострадавшую без сознания госпитализировали. Она скончалась в больнице от остановки сердца. По предварительным данным, погибшая страдала от аллергии на рыбу.
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Екатерина Коршунова