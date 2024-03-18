Гимнастка, сорвавшаяся в цирке Новосибирска: «Я родилась в рубашке»

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Гимнастка Елизавета Чумакова, сорвавшаяся с высоты во время циркового представления в Новосибирске, рассказала о своём состоянии сейчас.
Она отметила, что окончательного диагноза у неё пока нет. По её словам, несмотря на все сообщения СМИ, травмы, которые она получила, не угрожают её жизни в настоящее время.
Ранее стало известно о том, что в Новосибирске гимнастка не удержалась в шпагате и упала с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе».
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«Все понимают, что далее мне надо будет работать на высоте, обследования проводят тщательно. Поэтому врачи и не торопятся с вердиктом, и я их не тороплю, — на кону моя работоспособность. К тому же я в руках лучшего травматолога Новосибирска —Алексея Молокова. Говорит, что я родилась в рубашке», — прокомментировала в беседе с Газета.ру артистка.
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Мелисса Тимофеева