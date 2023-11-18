Гитарист Олега Газманова избил столичного бизнесмена в Химках

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Гитарист музыканта Олега Газманова из-за ревности избил столичного бизнесмена в Химках.
Возлюбленная собирается выйти замуж за этого предпринимателя. По данным телеграм-канал SHOT, 34-летний гитарист Владимир Егоров давно и безответно влюблён в 42-летнюю Инну.
При этом, Инна уже 5 лет проживает с 31-летним бизнесменом Дмитрием, с которым они недавно подали заявление в ЗАГС.
Гитарист преследует свою возлюбленную, а её жениху неоднократно угрожал. Владимир поджидал Инну возле салона красоты, где она делала маникюр. В этот момент приехал Дмитрий. Музыкант набросился на бизнесмена и нанёс ему несколько ударов.
Пострадавший дождался свою невесту, поехал в травмпункт, снял побои и написал заявление в полицию на агрессивного музыканта.
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При этом, Инна уже 5 лет проживает с 31-летним бизнесменом Дмитрием, с которым они недавно подали заявление в ЗАГС.
Пострадавший дождался свою невесту, поехал в травмпункт, снял побои и написал заявление в полицию на агрессивного музыканта.
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Дана Игумнова