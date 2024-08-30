Гладков назвал использованное ВСУ орудие при атаке на Белгород

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовалась реактивной системой залпового огня (РСЗО) Vampire при атаке на Блегородскую область, заявил в своем Teдegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Об использовании чешской РСЗО в ходе обстрела Белгорода изначально заявил Telegram-канал Mash. В сообщении отмечалось, что ранее ВСУ уже несколько раз атаковали город подобными ракетами.
По словам Гладкова, ВСУ совершили нападение «кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир"». Он также уточнил, что в результате атаки 37 человек, в том числе 6 детей, получили ранения, 5 человек погибли.
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Александр Климов