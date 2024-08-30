В Белгороде прогремела серия взрывов, погибли 4 человека, ранены 12

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В Белгороде прогремела серия взрывов во время действия сигнала ракетной опасности, сообщает РИА Новости. По данным телеграм-канала Mash, ВСУ обстреляли город из чешского РСЗО Vampire, погибли 4 человека, ранены еще 12.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал белгородский губернатор Гладков.Глава региона отметил, что по предварительным данным, есть прямые попадания в многоэтажки, коммерческие объекты и автомобиль, а в Белгородском районе горят два частных дома.
«Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется», — добавил Гладков.Ранее сообщалось, что в соседней, Курской, области с начала вторжения ВСУ от обстрелов пострадали 219 человек, в том числе 11 детей.
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