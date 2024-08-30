Число раненых при кассетном обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» выросло до 37

Видео: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Число раненых при обстреле Белгорода и района кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» выросло до 37 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, от атаки ВСУ погибли пять человек — одна женщина и четверо мужчин.
«Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.Гладков отметил, что в самом Белгороде повреждены три многоэтажки, два социальных объекта и два коммерческих, а также девять автомобилей. В Белгородском районе повреждения получили 13 автомобилей, горели два дома и гараж, задеты 5 частных домов и многоэтажка.
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