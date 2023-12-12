Гладков сообщил, что ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
«Сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков в своём Telegram-канале.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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