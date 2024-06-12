Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим

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Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ.
Глава Бурятии отметил, что администрация держит ситуацию на контроле. Цыденов отметил, что правоохранительные органы уже установили личности всех участников преступления.
По его словам, все понесут наказание: и родители, и подростки. Выяснилось, все подростки, избивавшие девушку, из проблемных семей.
Некоторых родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления. Примечательно, что один из подростков уже был судим.
Ранее сообщалось, что группа подростков обрила девочку, после чего избила по неустановленной в настоящее время причине.
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По его словам, все понесут наказание: и родители, и подростки. Выяснилось, все подростки, избивавшие девушку, из проблемных семей.
Некоторых родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления. Примечательно, что один из подростков уже был судим.
Ранее сообщалось, что группа подростков обрила девочку, после чего избила по неустановленной в настоящее время причине.
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Екатерина Коршунова