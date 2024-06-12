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Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим

12 июня 2024, 15:38
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ.
Глава Бурятии отметил, что администрация держит ситуацию на контроле. Цыденов отметил, что правоохранительные органы уже установили личности всех участников преступления.

По его словам, все понесут наказание: и родители, и подростки. Выяснилось, все подростки, избивавшие девушку, из проблемных семей.



Некоторых родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления. Примечательно, что один из подростков уже был судим.

Ранее сообщалось, что группа подростков обрила девочку, после чего избила по неустановленной в настоящее время причине.

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#подростки
#родители
#наказание
#администрация
#драка
#бурятия
В Германии нашли тело пропавшей девятилетней девочки из Украины
Bild: В Германии нашли тело убитой 9-летней девочки из Украины
12 июня 2024, 15:44

Фото: iStock/eranicle

Правоохранительные органы опознали тело девятилетней украинки, найденное накануне в лесу. Об этом информирует Bild.
Напомним, ребенок пропал без вести 3 июня по дороге в школу. Одной из возможных причин исчезновения девочки является ее встреча с биологическим отцом, которого ранее видели в Чехии.

Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.

Уточняется, что по результатам следствия и экспертизы, нет никаких доказательств того, что ребенок стал жертвой сексуального преступления.

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Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына
12 июня 2024, 15:18

Фото: iStock/Zolnierek

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом сообщила о нем в полицию, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
Согласно информации источника, женщина обещала исправиться. В настоящее время на ее банковском счету хранится около 1,5 млн рублей.

Уточняется, что женщина долго жила в Иваново. В Челябинск ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским.

После она нашла себе парня и переехала. Эта же подруга предложила Дарье Ф. обосноваться в Челябинске с целью работы у Ходоровского.

Напомним, генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Он будет находиться под стражей два месяца.

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#педофилия
#женщина
#челябинск
#суд
#тюрьма
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Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
Главу ЧЭМК Ходоровского арестовали до 10 августа по подозрению в педофилии
12 июня 2024, 12:10

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Уточняется, что Ходоровский будет находиться под стражей до 10 августа текущего года. Заседание суда проходило в закрытом для представителей средств массовой информации режиме.

В пресс-службе суда не уточнили, предъявлено ли задержанному обвинение и по какой статье. Ходоровский, который руководил предприятием с 2001 года, был задержан во вторник, 11 июня.

Ранее сообщалось, что в Карелии арестовали учителя английского языка за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей.

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#суд
#педофилия
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В США задержали восемь выходцев из страны Средней Азии за связь с ИГ*
NBC: в США задержали восемь уроженцев Таджикистана за связь с ИГ*
12 июня 2024, 10:30

Фото: iStock/rarrarorro

В США были задержаны восемь уроженцев Таджикистана, их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом информирует телеканал NBC.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны в процессе рейдов ФБР в трех городах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Фигуранты дела попали на территорию Штатов из Мексики.

Согласно информации источника, двое из злоумышленников оказались в США еще весной прошлого года. ФБР следило за обвиняемыми на протяжении нескольких месяцев. В настоящее время уроженцам Таджикистана еще не предъявили обвинения. Правоохранительные органы обосновали их задержание нарушением иммиграционного законодательства.

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* запрещённая в России террористическая организация
#сша
#задержание
#теракт
#сотрудничество
#таджикистан
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ООН подтвердила гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа в 2023 году
12 июня 2024, 08:28

Фото: iStock/rrodrickbeiler

ООН смогла подтвердить гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа за прошлый год. Об этом говорится в докладе генсека всемирной организации, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о периоде с 1 января по 31 декабря 2023 года. Точное количество подтвержденных убийств составляет 2 267 детей, среди которых 1 259 мальчиков и 1 008 девочек. По данным международной организации, большая часть из них (2 141) была убита в Газе.

Уточняется, что 126 палестинских детей погибли в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. ООН установила ответственность ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) за гибель 206 детей.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признался в причастности к смерти мирных жителей сектора Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#гибель
#оон
#джо израиль
#сектор газа
#дети
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Адвокат назвал условие прекращения дела генерала Попова
Адвокат Аграновский: дело Попова могут закрыть за заслуги на военной операции
12 июня 2024, 08:17

Фото: iStock/Akintevs

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что УК РФ позволяет прекратить дело против лица, получившего государственную награду, поэтому преследование бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Об этом информирует РИА Новости.
По словам адвоката, часть 1 статьи 28.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ позволяет приостановить предварительное расследование против фигуранта при имеющемся ходатайстве командования воинской части. Данный раздел УК РФ также способствует прекращению уголовного дела.

Аграновский отметил, что статья о мошенничестве, вменяемая задержанному, не препятствует его отправке в зону СВО.

Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения. Согласно информации следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопрокат

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#рф
#минобороны рф
#армия
#тюрьма
#уголовное дело
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Второму фигуранту дела Попова предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий
ТАСС: Фигуранта дела Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий
12 июня 2024, 06:18

Фото: istock / Thomasaf

Следователи предъявили обвинение второму фигуранту уголовного дела генерала Ивана Попова в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на 235-й гарнизонный военный суд.
По имеющимся данным, С. В. Моисееву вменяется совершение мошенничества группой лиц, находящихся в сговоре, с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий.

«Апелляционная жалоба на арест Моисеева С. В. в суд не поступала», — сообщила представитель суда.
Напомним, бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения.

По данным следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы на сумму более 130 миллионов рублей были предназначены для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
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Московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии за наемничество
12 июня 2024, 05:50

Фото: istock / Michał Chodyra

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, служащую в ВСУ. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на электронную картотеку суда.
«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06.2024 года», — указано в базе данных суда.
Снапейрше заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». 11 июня также заочно арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве.

После окончания школы Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку. Как следует из открытых данных, она участвовала в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году.

В 2022 году девушка вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение украинских войск, состоящее из грузинских наемников. Иванеишвили участвовала участие в боях против ВС России. По некоторой информации, она могла пытать пленных. В частности, в сети опубликован видеоролик, на котором девушка, похожая на Иванеишвили, издевается над мужчиной. В описании к видео указано, что это взятый в плен военный РФ.

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#ук
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Сотрудника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму
Работника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму в WhatsApp
11 июня 2024, 23:20

Фото: istock / YakobchukOlena

Замоскворецкий суд в Москве арестовал сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН Александра Смирнова на 2 месяца за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Телеграм-канале.
«По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе «статус» мессенджера «Вотсап» призыв к террористической деятельности», — сказано в публикации.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Смирнову грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса предстанет перед судом за публикации в соцсетях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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