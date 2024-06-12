Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии

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Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Уточняется, что Ходоровский будет находиться под стражей до 10 августа текущего года. Заседание суда проходило в закрытом для представителей средств массовой информации режиме.
В пресс-службе суда не уточнили, предъявлено ли задержанному обвинение и по какой статье. Ходоровский, который руководил предприятием с 2001 года, был задержан во вторник, 11 июня.
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В пресс-службе суда не уточнили, предъявлено ли задержанному обвинение и по какой статье. Ходоровский, который руководил предприятием с 2001 года, был задержан во вторник, 11 июня.
Ранее сообщалось, что в Карелии арестовали учителя английского языка за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей.
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Екатерина Коршунова