Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына

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Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом сообщила о нем в полицию, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
Согласно информации источника, женщина обещала исправиться. В настоящее время на ее банковском счету хранится около 1,5 млн рублей.
Уточняется, что женщина долго жила в Иваново. В Челябинск ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским.
После она нашла себе парня и переехала. Эта же подруга предложила Дарье Ф. обосноваться в Челябинске с целью работы у Ходоровского.
Напомним, генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Он будет находиться под стражей два месяца.
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Уточняется, что женщина долго жила в Иваново. В Челябинск ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским.
После она нашла себе парня и переехала. Эта же подруга предложила Дарье Ф. обосноваться в Челябинске с целью работы у Ходоровского.
Напомним, генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Он будет находиться под стражей два месяца.
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Екатерина Коршунова