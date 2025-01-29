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Взятка в 50 миллионов и роман с экс-солисткой «Блестящих»: за что задержан гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин

Сергей Анохин (Фото: rfs.ru)

Сергей Анохин (Фото: rfs.ru)

В Москве разразился скандал, связанный с задержанием Сергея Анохина, генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза.
Анохина подозревают в даче взятки представителю силовых структур — сумма, о которой идет речь, составляет 50 миллионов рублей. Вместе с ним задержан и получатель этой внушительной суммы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дело Анохина может быть связано с ФК «Химки»




После задержания генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, силовые структуры провели допрос и обыски по адресам, связанным с ним. Стало известно, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, в котором фигурируют несколько лиц.

Пока не уточняется, за какие именно услуги Анохин мог дать взятку, известно лишь, что дело связано с его деятельностью в Московской области, когда он занимал пост гендиректора футбольного клуба «Химки». Ранее под домашний арест был помещен главный инвестор клуба Туфан Садыгов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако позже его отпустили под залог в 20 миллионов рублей.

Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержание Анохина не связано с работой букмекерской конторы. В самой компании, одной из крупнейших в России, отметили, что Анохин ушел с поста гендиректора в январе текущего года.

Mash сообщает, что он все еще числится гендиректором общества с ограниченной ответственностью «Фонкор», которое является юридическим лицом «Фонбета».

Фото: iStock/ronstik

Путь от пляжного футбола к вершинам российского спорта и бизнеса


Сергей Анохин в прошлом был профессиональным игроком в пляжный футбол и получил звание мастера спорта. После завершения карьеры на поле он занялся бизнесом, включая съемку фильмов и организацию показов высокой моды, а также активно развивал пляжный футбол в России.

С 2013 по 2022 год он возглавлял Московскую федерацию футбола, а также занимал пост вице-президента Российского футбольного союза и входил в исполком этой организации.

Анохин был генеральным директором футбольного клуба «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а затем стал гендиректором букмекерской компании «Фонбет» в апреле 2022 года.

Анохин хотел вернуть пиво на стадионы


После чемпионата мира 2018 года он выступал за возвращение пива на стадионы, считая, что это поможет увеличить посещаемость матчей. В марте 2022 года он также озвучивал намерение Российского футбольного союза подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Согласно данным Telegram-канала Shot, Анохин является совладельцем нескольких компаний, включая «Оркада», и ранее числился совладельцем примерно десяти различных организаций.

В 2023 году он попал в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, а при его руководстве была проведена реформа розыгрыша Кубка России по футболу, спонсором которого выступает «Фонбет».

Личная жизнь



Анна Дубовицкая (Фото: соцсети)

Своей карьерой Анохин занимался не всегда. У него находилось время и для творчества. В 2008 году вышла его книга «Sамки», в которой речь идет о бизнесе, криминале и о том, как преступный мир может переплетаться с деловыми отношениями.

Многие сразу заподозрили автора в написании автобиографического произведения, однако Анохин опроверг эти слухи.

Еще одной яркой страницей в биографии спортивного функционера является его личная жизнь. Вторая супруга Анохина — певица Анна Дубовицкая, бывшая участница группы «Блестящие». Когда Дубовицкая вышла замуж за Сергея, она решила оставить сцену и посвятить себя материнству. Однако вскоре их брак начал трещать по швам.

«Знай героя в лицо! Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребенку, оставив его без средств к существованию», — написала Анна на своей странице в соцсетях.

На тот момент пара уже два года как развелась, а Дубовицкую начали обвинять в вымогательстве денег у бывшего мужа. Однако Анохин, как он сам утверждает, оставил бывшей жене с ребенком дом в Барвихе, который экс-певица продала за 59 миллионов рублей.

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#фк
Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал тревоги над Каспийским морем
Самолет «Победы» подал сигнал тревоги над Каспийским морем
29 января 2025, 18:15

Фото: iStock/Владимир Майджи

Самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Об этом сообщает Telegram-канал, ссылаясь на данные FlightRadar24.
Отмечается, что Boeing 737 следует по маршруту Дубай-Москва. Он подал сигнал бедствия, после чего снизил скорость, но продолжил следовать в сторону Внуково. Правда спустя несколько минут пропал с радара сервиса. Не исключено, что у сайта случился сбой.

В настоящее время руководство авиакомпании разбирается, что произошло на борту.

По данным на 18:18 мск, самолёт благополучно приземлился в Астрахани. Об этом сообщил неназванный источник телеканала РЕН ТВ.

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В Екатеринбурге школьница умерла после сухариков с энергетиком
29 января 2025, 16:33

Фото: istockphoto/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Школьница из Екатеринбурга умерла после того, как съела пачку обычных сухариков, запив их энергетическим напитком. Перед смертью девочка билась в конвульсиях, а изо рта у неё шла пена.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Герла тусила в подъезде с друзьями и подружками, как это иногда любят делать подростки. Перед этим компания заходила в магазин, где закупилась булочками, сухариками, чипсами и подобной дребеденью, включая энергетики. В какой-то момент 16-летней девочке стало плохо, она замахала руками, потом упала, посинела, а изо-рта у неё пошла пена. Ребята вызвали скорую, но медики успели лишь констатировать смерть.

При обыске ни у кого из компании не было обнаружено запрещённых веществ ли алкоголя. Точную причину смерти несовершеннолетней установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что она росла в неполной семье, состояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, а также на учёте у нарколога после обнаружения у неё в крови спиртосодержащей жидкости.

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Мизулину допрашивают по делу об угрозах убийством от треш-стримера без участия прессы
Главу ЛБИ Мизулину допрашивают по делу об угрозах от треш-стримера без прессы
29 января 2025, 15:49

Екатерина Мизулина (фото: соцсети)

В Ярославле допрашивают главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, обвиняемого в угрозах ей убийством. Заседание проводится в Кировском районном суде города без участия прессы, пишет ТАСС.
Судья Елена Сергеева объяснила, что проведение допроса потерпевшей в открытом судебном заседании в присутствии журналистов может привести к разглашению сведений о частной жизни участников судопроизводства, а также сведений, унижающих их честь и достоинство.

Мизулина подчеркнула, что лично не знакома с Дурдиевым, поэтому не испытывает к ниму личной неприязни.

Ранее сообщалось, что Ярославская лаборатория судебной экспертизы Минюста России провела психолого-лингвистическую экспертизу. В результате в словах Дурдиева не было установлено наличие угрозы убийством Мизулиной. Однако в видеообращении содержатся лингвистические признаки угрозы совершения насильственных действий сексуального характера, насильственных унизительных действий и негативные сведения о личности и рабочей деятельности потерпевшей.

В июне 2021 года Аслан Дурдиев серьёзно избил мужчину в центре Ярославля. Он действовал из хулиганских побуждений. На это обратила внимание Екатерина Мизулина, которая направила в МВД России просьбу о проведении проверки. В ответ на это обвиняемый записал видеообращение к главе Лиги безопасного интернета, в котором, используя ненормативную лексику, угрожал её убийством.

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#судья
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Россиянка помогла принять роды в летевшем в Нью-Йорк самолете Uzbekistan Airways
29 января 2025, 15:08

Фото: iStock/ Nadezhda1906

Пассажирка из РФ помогла принять роды в самолете авиакомпании Uzbekistan Airways. Воздушное судно направлялось в США, сообщил Телеграм-канал Shot.
54-летняя Виктория поделилась, что летела в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте. В момент нахождения воздушного судна над Северным Ледовитым океаном, у ее попутчицы из соседнего ряда — гражданки Узбекистана, путешествовавшей с супругом и четырьмя детьми в бизнес-классе — вдруг начались роды.

Россиянка отметила, что сначала другие пассажиры начали паниковать, а стюардессы стали искать медика. На их призывы отозвались женщина-акушер и хирург. Врачи приняли роды вместе с Викторией — мальчик появился на свет, когда лайнер пролетал над Гренландией.

Экипаж решил развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Исландии. Мать и младенца отправили в местное медицинское учреждение, с ними остались и отец малыша с другими детьми. Потом воздушное судно отправилось в точку назначения.

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Прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна
29 января 2025, 14:42

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна из-за его призывов атаковать Россию и ее граждан беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, ведомство нашло в интернете интервью с блогером Арсеном Маркаряном, где он высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Еще раз свои призывы Маркарян повторил во время участия в прямом эфире другого публичного канала.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании А. Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что результаты рассмотрения контролируются.

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Под Калугой мужчина захватил в заложники лесничих, после чего убил троих и себя
29 января 2025, 13:35

Фото: iStock/blinow61

В Калужской области мужчина взял в заложники сотрудников лесничества, которые прибыли по сигналу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
Отмечается, что лесоруб ранее уже был судим. Он напал на лесничих, прибывших разобраться с ним, после чего застрелил трёх заложников и совершил самоубийство.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и освободили оставшихся заложников. Их осмотрели врачи – повреждения не зафиксированы, их здоровью ничто не угрожает.

Местная прокуратура уточнила, что тела убитых сотрудников лесничества были обнаружены в служебной Газели, которую преступник поджёг.

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«Будешь лизать нам ноги»: трое сыновей избили мать до полусмерти. Какие тайны семьи из Ульяновска всплыли на шоу «Мужское/Женское»
29 января 2025, 13:20

Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)

В Ульяновске трое взрослых сыновей избили мать так, что она потеряла сознание, женщина уверена, что детей против нее настроил ее супруг, с которым она прожила в браке 19 лет и сбежала с младшим ребенком после очередного избиения. «Радио 1» приводит жуткую историю одной российской семьи, члены которой оказались на передаче «Мужское/Женское» на Первом канале.

19 лет избиений


Альбина и Вадим (имена изменены) прожили в браке 19 лет, и все эти годы супруг избивал женщину и всячески издевался над ней. Все происходило на глазах у детей, которые выросли, считая подобные отношения в семье нормой.

«Я сама попала под его влияние. Я 19 лет прожила с ним и думала, что это нормально — человек меня избивает, мне изменяет. Он говорил, мы семья, мы должны жить ради детей. Он всегда бил меня при детях», — рассказала Альбина.
После очередного такого случая женщине понадобилась помощь врачей, и она легла в больницу.

«В ноябре он избил меня на глазах у маленького сына. Он гладит меня по голове, плачет и говорит: мам, не умирай, проснись. Я легла в больницу, а на следующий день он привел домой женщину. Сказал – приходи к нам, будешь рабыней, будешь стирать ее трусы, будешь лизать нам ноги», — пояснила героиня программы.

После этого женщина наконец решилась уйти от тирана. Она сняла побои и написала заявление, но уголовное дело так и не возбудили. Альбина сбежала с младшим сыном в социальный центр «Причал надежды», где ее нашли трое старших сыновей и жестоко избили.

«Сдохла мразь»


По решению суда все четверо сыновей должны были проживать с матерью.

«У нас четверо сыновей, трое после развода остались с ним. А младший – со мной. Когда под его влиянием дети меня избили, они сделали фотоотчет, отправили отцу и сказали – мы свое дело сделали, можешь приехать за нами», — рассказывала Альбина.

После чего бывший муж разослал фотографии избитой женщины знакомым, родителям из школы и детского сада. Снимки он подписал: «Сдохла мразь».
Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/женское»)
Сыновья женщины заявили, что ни капли не раскаиваются в содеянном, а отец уверял зал, что мать сама их довела до такого поступка.

«Мы не хотим жить с матерью, хотим быть с отцом. Судья отдала нас матери против нашей воли. Нас отправили в «Причал надежды». Там забрали телефоны, мы не могли выйти на улицу, как тюрьма», — рассказал один из сыновей.

Вадим по-прежнему продолжает преследовать Альбину и пытается забрать у нее их младшего сына, который имеет проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном уходе.

«Жили счастливо»


В студии появился и сам Вадим. По его словам, «жили они счастливо, все было в порядке».

«Она не работала. Все 18 лет была на моем иждивении. Я ее не бил. Дети избили мать, потому что она их довела. Она делала это методично. Пила, курила, уходила из дома, бросала их. Я не знал, что у них был такой план. Я их наказал – провел разъяснительную беседу», — оправдался Вадим.

При этом он заявил, что Альбина не сможет как следует заниматься младшим ребенком, которому сейчас четыре года, и по этой причине отец хочет забрать его у матери. Однако младший сын жить с отцом не хочет.

«Я по папе не скучаю. Он избивал маму. Меня мама называет защитником. Хочу, чтобы братики приехали к нам. Я скучаю по ним», — рассказал на камеру мальчик.


Фото: iStock/undefined undefined


«Мне нужны только сыновья»


Как оказалось, история с избиением Альбины собственными детьми в этой семье не самая жуткая. Была еще одна. По словам женщины, она была беременна девочкой.

«Я была беременная девочкой. Он сказал – этого ребенка не будет, мне нужны только сыновья. Я ненавижу тебя, потому что у тебя дочь», — вспомнила женщина.

Когда Альбина бала на сроке 27 недель, Вадим сильно избил ее и запер дома на три дня, пока у женщины не начались схватки, и она не родила крошечную девочку весом 930 грамм. Малышка умерла через 16 дней.

Тем временем у тирана родилась дочь от новой женщины. Сейчас пара ищет комфортный дом для переезда.

На чьей стороне правда


В студии появилась и адвокат Альбины, которая рассказала, что Вадим напал на нее прямо в здании областного суда.

«Я от этого человека тоже пострадала. Он начал нападать на меня при детях в областном суде. Дети и его престарелый отец радовались, как он избивал женщину», — поделилась она.

Соседи семьи также рассказали, что Вадим был агрессивным, ни с кем не здоровался и мог без причины нахамить. Одна женщина добавила, что ранее он отбывал наказание за распространение наркотиков.

После завершения передачи Альбина в присутствии полицейских и московского адвоката написала новое заявление на бывшего супруга.

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В подмосковной деревне поймали жителя Воронежа с килограммом эфедрона
29 января 2025, 13:17

Фото: istockphoto.com/Tinnakorn Jorruang

25-летнего жителя Воронежа задержали рядом с одним из домов в деревне Гребнево городского округа Щёлково по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При личном досмотре полицейские обнаружили у молодого человека три свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком эфедроном. Его общая масса составила около одного килограмма», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» Молодого человека оставили под стражей до суда.

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#щёлково
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом
29 января 2025, 12:54

Фото: iStock / nicoletaionescu

Злоумышленники придумали схему мошенничества с дубайским шоколадом. Об этом предупредили в МВД.
«Аферисты создают фальшивые сайты с логотипами таких известных брендов, как Deliveroo и Fix Dessert Chocolatier. Благодаря этому они выманивают у россиян персональные данные, а порой и распространяют вредоносное программное обеспечение. Между тем некоторые из таких брендов и вовсе не имеют официального интернет-магазина», – указали в силовом ведомстве.
В этих ситуациях следует быть как можно внимательнее. Лучше всего посмотреть отзывы на независимых платформах, добавили в министерстве.

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