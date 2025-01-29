Взятка в 50 миллионов и роман с экс-солисткой «Блестящих»: за что задержан гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин

Сергей Анохин (Фото: rfs.ru)
В Москве разразился скандал, связанный с задержанием Сергея Анохина, генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза.
Анохина подозревают в даче взятки представителю силовых структур — сумма, о которой идет речь, составляет 50 миллионов рублей. Вместе с ним задержан и получатель этой внушительной суммы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
После задержания генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, силовые структуры провели допрос и обыски по адресам, связанным с ним. Стало известно, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, в котором фигурируют несколько лиц.
Пока не уточняется, за какие именно услуги Анохин мог дать взятку, известно лишь, что дело связано с его деятельностью в Московской области, когда он занимал пост гендиректора футбольного клуба «Химки». Ранее под домашний арест был помещен главный инвестор клуба Туфан Садыгов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако позже его отпустили под залог в 20 миллионов рублей.
Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержание Анохина не связано с работой букмекерской конторы. В самой компании, одной из крупнейших в России, отметили, что Анохин ушел с поста гендиректора в январе текущего года.
Mash сообщает, что он все еще числится гендиректором общества с ограниченной ответственностью «Фонкор», которое является юридическим лицом «Фонбета».
Сергей Анохин в прошлом был профессиональным игроком в пляжный футбол и получил звание мастера спорта. После завершения карьеры на поле он занялся бизнесом, включая съемку фильмов и организацию показов высокой моды, а также активно развивал пляжный футбол в России.
С 2013 по 2022 год он возглавлял Московскую федерацию футбола, а также занимал пост вице-президента Российского футбольного союза и входил в исполком этой организации.
Анохин был генеральным директором футбольного клуба «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а затем стал гендиректором букмекерской компании «Фонбет» в апреле 2022 года.
После чемпионата мира 2018 года он выступал за возвращение пива на стадионы, считая, что это поможет увеличить посещаемость матчей. В марте 2022 года он также озвучивал намерение Российского футбольного союза подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.
Согласно данным Telegram-канала Shot, Анохин является совладельцем нескольких компаний, включая «Оркада», и ранее числился совладельцем примерно десяти различных организаций.
В 2023 году он попал в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, а при его руководстве была проведена реформа розыгрыша Кубка России по футболу, спонсором которого выступает «Фонбет».
Своей карьерой Анохин занимался не всегда. У него находилось время и для творчества. В 2008 году вышла его книга «Sамки», в которой речь идет о бизнесе, криминале и о том, как преступный мир может переплетаться с деловыми отношениями.
Многие сразу заподозрили автора в написании автобиографического произведения, однако Анохин опроверг эти слухи.
Еще одной яркой страницей в биографии спортивного функционера является его личная жизнь. Вторая супруга Анохина — певица Анна Дубовицкая, бывшая участница группы «Блестящие». Когда Дубовицкая вышла замуж за Сергея, она решила оставить сцену и посвятить себя материнству. Однако вскоре их брак начал трещать по швам.
На тот момент пара уже два года как развелась, а Дубовицкую начали обвинять в вымогательстве денег у бывшего мужа. Однако Анохин, как он сам утверждает, оставил бывшей жене с ребенком дом в Барвихе, который экс-певица продала за 59 миллионов рублей.
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Дело Анохина может быть связано с ФК «Химки»
После задержания генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, силовые структуры провели допрос и обыски по адресам, связанным с ним. Стало известно, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, в котором фигурируют несколько лиц.
Пока не уточняется, за какие именно услуги Анохин мог дать взятку, известно лишь, что дело связано с его деятельностью в Московской области, когда он занимал пост гендиректора футбольного клуба «Химки». Ранее под домашний арест был помещен главный инвестор клуба Туфан Садыгов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако позже его отпустили под залог в 20 миллионов рублей.
Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержание Анохина не связано с работой букмекерской конторы. В самой компании, одной из крупнейших в России, отметили, что Анохин ушел с поста гендиректора в январе текущего года.
Mash сообщает, что он все еще числится гендиректором общества с ограниченной ответственностью «Фонкор», которое является юридическим лицом «Фонбета».
Фото: iStock/ronstik
Путь от пляжного футбола к вершинам российского спорта и бизнеса
Сергей Анохин в прошлом был профессиональным игроком в пляжный футбол и получил звание мастера спорта. После завершения карьеры на поле он занялся бизнесом, включая съемку фильмов и организацию показов высокой моды, а также активно развивал пляжный футбол в России.
С 2013 по 2022 год он возглавлял Московскую федерацию футбола, а также занимал пост вице-президента Российского футбольного союза и входил в исполком этой организации.
Анохин был генеральным директором футбольного клуба «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а затем стал гендиректором букмекерской компании «Фонбет» в апреле 2022 года.
Анохин хотел вернуть пиво на стадионы
После чемпионата мира 2018 года он выступал за возвращение пива на стадионы, считая, что это поможет увеличить посещаемость матчей. В марте 2022 года он также озвучивал намерение Российского футбольного союза подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.
Согласно данным Telegram-канала Shot, Анохин является совладельцем нескольких компаний, включая «Оркада», и ранее числился совладельцем примерно десяти различных организаций.
В 2023 году он попал в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, а при его руководстве была проведена реформа розыгрыша Кубка России по футболу, спонсором которого выступает «Фонбет».
Личная жизнь
Анна Дубовицкая (Фото: соцсети)
Своей карьерой Анохин занимался не всегда. У него находилось время и для творчества. В 2008 году вышла его книга «Sамки», в которой речь идет о бизнесе, криминале и о том, как преступный мир может переплетаться с деловыми отношениями.
Многие сразу заподозрили автора в написании автобиографического произведения, однако Анохин опроверг эти слухи.
Еще одной яркой страницей в биографии спортивного функционера является его личная жизнь. Вторая супруга Анохина — певица Анна Дубовицкая, бывшая участница группы «Блестящие». Когда Дубовицкая вышла замуж за Сергея, она решила оставить сцену и посвятить себя материнству. Однако вскоре их брак начал трещать по швам.
«Знай героя в лицо! Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребенку, оставив его без средств к существованию», — написала Анна на своей странице в соцсетях.
На тот момент пара уже два года как развелась, а Дубовицкую начали обвинять в вымогательстве денег у бывшего мужа. Однако Анохин, как он сам утверждает, оставил бывшей жене с ребенком дом в Барвихе, который экс-певица продала за 59 миллионов рублей.
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Дарья Осипова