Под Калугой мужчина захватил в заложники лесничих, после чего убил троих и себя

Фото: iStock/blinow61
В Калужской области мужчина взял в заложники сотрудников лесничества, которые прибыли по сигналу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
Отмечается, что лесоруб ранее уже был судим. Он напал на лесничих, прибывших разобраться с ним, после чего застрелил трёх заложников и совершил самоубийство.
Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и освободили оставшихся заложников. Их осмотрели врачи – повреждения не зафиксированы, их здоровью ничто не угрожает.
Местная прокуратура уточнила, что тела убитых сотрудников лесничества были обнаружены в служебной Газели, которую преступник поджёг.
Читайте также:
Житель Москвы задушил любовницу во время сексуальных забав
Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
«Ъ»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ПВО в Подмосковье
Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и освободили оставшихся заложников. Их осмотрели врачи – повреждения не зафиксированы, их здоровью ничто не угрожает.
Местная прокуратура уточнила, что тела убитых сотрудников лесничества были обнаружены в служебной Газели, которую преступник поджёг.
Читайте также:
Житель Москвы задушил любовницу во время сексуальных забав
Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
«Ъ»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ПВО в Подмосковье
Анастасия Чинкова