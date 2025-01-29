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Под Калугой мужчина захватил в заложники лесничих, после чего убил троих и себя

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Калужской области мужчина взял в заложники сотрудников лесничества, которые прибыли по сигналу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
Отмечается, что лесоруб ранее уже был судим. Он напал на лесничих, прибывших разобраться с ним, после чего застрелил трёх заложников и совершил самоубийство.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и освободили оставшихся заложников. Их осмотрели врачи – повреждения не зафиксированы, их здоровью ничто не угрожает.



Местная прокуратура уточнила, что тела убитых сотрудников лесничества были обнаружены в служебной Газели, которую преступник поджёг.

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«Будешь лизать нам ноги»: трое сыновей избили мать до полусмерти. Какие тайны семьи из Ульяновска всплыли на шоу «Мужское/Женское»
29 января 2025, 13:20

Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)

В Ульяновске трое взрослых сыновей избили мать так, что она потеряла сознание, женщина уверена, что детей против нее настроил ее супруг, с которым она прожила в браке 19 лет и сбежала с младшим ребенком после очередного избиения. «Радио 1» приводит жуткую историю одной российской семьи, члены которой оказались на передаче «Мужское/Женское» на Первом канале.

19 лет избиений


Альбина и Вадим (имена изменены) прожили в браке 19 лет, и все эти годы супруг избивал женщину и всячески издевался над ней. Все происходило на глазах у детей, которые выросли, считая подобные отношения в семье нормой.

«Я сама попала под его влияние. Я 19 лет прожила с ним и думала, что это нормально — человек меня избивает, мне изменяет. Он говорил, мы семья, мы должны жить ради детей. Он всегда бил меня при детях», — рассказала Альбина.
После очередного такого случая женщине понадобилась помощь врачей, и она легла в больницу.

«В ноябре он избил меня на глазах у маленького сына. Он гладит меня по голове, плачет и говорит: мам, не умирай, проснись. Я легла в больницу, а на следующий день он привел домой женщину. Сказал – приходи к нам, будешь рабыней, будешь стирать ее трусы, будешь лизать нам ноги», — пояснила героиня программы.

После этого женщина наконец решилась уйти от тирана. Она сняла побои и написала заявление, но уголовное дело так и не возбудили. Альбина сбежала с младшим сыном в социальный центр «Причал надежды», где ее нашли трое старших сыновей и жестоко избили.

«Сдохла мразь»


По решению суда все четверо сыновей должны были проживать с матерью.

«У нас четверо сыновей, трое после развода остались с ним. А младший – со мной. Когда под его влиянием дети меня избили, они сделали фотоотчет, отправили отцу и сказали – мы свое дело сделали, можешь приехать за нами», — рассказывала Альбина.

После чего бывший муж разослал фотографии избитой женщины знакомым, родителям из школы и детского сада. Снимки он подписал: «Сдохла мразь».
Альбина (Фото: кадр из программы «Мужское/женское»)
Сыновья женщины заявили, что ни капли не раскаиваются в содеянном, а отец уверял зал, что мать сама их довела до такого поступка.

«Мы не хотим жить с матерью, хотим быть с отцом. Судья отдала нас матери против нашей воли. Нас отправили в «Причал надежды». Там забрали телефоны, мы не могли выйти на улицу, как тюрьма», — рассказал один из сыновей.

Вадим по-прежнему продолжает преследовать Альбину и пытается забрать у нее их младшего сына, который имеет проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном уходе.

«Жили счастливо»


В студии появился и сам Вадим. По его словам, «жили они счастливо, все было в порядке».

«Она не работала. Все 18 лет была на моем иждивении. Я ее не бил. Дети избили мать, потому что она их довела. Она делала это методично. Пила, курила, уходила из дома, бросала их. Я не знал, что у них был такой план. Я их наказал – провел разъяснительную беседу», — оправдался Вадим.

При этом он заявил, что Альбина не сможет как следует заниматься младшим ребенком, которому сейчас четыре года, и по этой причине отец хочет забрать его у матери. Однако младший сын жить с отцом не хочет.

«Я по папе не скучаю. Он избивал маму. Меня мама называет защитником. Хочу, чтобы братики приехали к нам. Я скучаю по ним», — рассказал на камеру мальчик.


Фото: iStock/undefined undefined


«Мне нужны только сыновья»


Как оказалось, история с избиением Альбины собственными детьми в этой семье не самая жуткая. Была еще одна. По словам женщины, она была беременна девочкой.

«Я была беременная девочкой. Он сказал – этого ребенка не будет, мне нужны только сыновья. Я ненавижу тебя, потому что у тебя дочь», — вспомнила женщина.

Когда Альбина бала на сроке 27 недель, Вадим сильно избил ее и запер дома на три дня, пока у женщины не начались схватки, и она не родила крошечную девочку весом 930 грамм. Малышка умерла через 16 дней.

Тем временем у тирана родилась дочь от новой женщины. Сейчас пара ищет комфортный дом для переезда.

На чьей стороне правда


В студии появилась и адвокат Альбины, которая рассказала, что Вадим напал на нее прямо в здании областного суда.

«Я от этого человека тоже пострадала. Он начал нападать на меня при детях в областном суде. Дети и его престарелый отец радовались, как он избивал женщину», — поделилась она.

Соседи семьи также рассказали, что Вадим был агрессивным, ни с кем не здоровался и мог без причины нахамить. Одна женщина добавила, что ранее он отбывал наказание за распространение наркотиков.

После завершения передачи Альбина в присутствии полицейских и московского адвоката написала новое заявление на бывшего супруга.

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В подмосковной деревне поймали жителя Воронежа с килограммом эфедрона
29 января 2025, 13:17

Фото: istockphoto.com/Tinnakorn Jorruang

25-летнего жителя Воронежа задержали рядом с одним из домов в деревне Гребнево городского округа Щёлково по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При личном досмотре полицейские обнаружили у молодого человека три свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком эфедроном. Его общая масса составила около одного килограмма», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» Молодого человека оставили под стражей до суда.

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#щёлково
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом
29 января 2025, 12:54

Фото: iStock / nicoletaionescu

Злоумышленники придумали схему мошенничества с дубайским шоколадом. Об этом предупредили в МВД.
«Аферисты создают фальшивые сайты с логотипами таких известных брендов, как Deliveroo и Fix Dessert Chocolatier. Благодаря этому они выманивают у россиян персональные данные, а порой и распространяют вредоносное программное обеспечение. Между тем некоторые из таких брендов и вовсе не имеют официального интернет-магазина», – указали в силовом ведомстве.
В этих ситуациях следует быть как можно внимательнее. Лучше всего посмотреть отзывы на независимых платформах, добавили в министерстве.

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Житель Москвы задушил любовницу во время сексуальных забав
29 января 2025, 12:33

Фото: istockphoto/somkku

Москвич случайно задушил свою любовницу во время нестандартных сексуальных игрищ. Полицейским 38-летний Сергей рассказал, что закрыл девушке рот, но не успел вовремя отпустить.
О происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Мужчина пригласил 29-летнюю Полину в свою квартиру в Дмитровском районе. Пара иногда практиковала БДСМ. Во время полового акта мужик вдруг заметил, что партнёрша как-то вяло реагирует на жёсткие ласки, затем она и вовсе обмякла. Он отпустил девушку, но было уже поздно.

Сергей запаниковал. Сначала он вынес подругу на лестничную клетку, но потом одумался и вызвал экстренные службы. Спецаилисты нашли жертву на лестничной площадке, но реанимировать уже не смогли. К тому моменту Полина была мертва. На теле также обнаружили синяк под глазом и ссадину на губе.

Убийцу задержали. Москвич уверяет, что специально не хотел причинить вред любимой, а просто потерял над собой контроль от страсти. Ранее Сергей был судим за уклонение от уплаты алиментов и торговлю наркотиками.

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Бывший вице-президент Российского футбольного союза задержан за дачу взятки сотруднику спецслужб
Бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали за дачу взятки
29 января 2025, 12:20

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, он передал правоохранителю 50 миллионов рублей. Также задержали получателя денег.

Сергей Анохин начал карьеру в качестве футболиста. После он решил заняться бизнесом. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки». А затем стал чиновником в Российском футбольном союзе.

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«‎На стороне Украины»: заочный арест и обвинения в экстремизме — новые подробности дела актера Смольянинова*, где он сейчас
29 января 2025, 12:13

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)

Следственные органы выяснили, где находится актер Артур Смольянинов*, который признан иноагентом в России и внесен в список экстремистов и террористов.
Он обвиняется в экстремизме и распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Формальное решение

Защита Артура Смольянинова* утверждает, что решение о его объявлении в международный розыск является формальным, поскольку Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) осведомлен о его местонахождении. Срок предварительного следствия по делу актера продлили на три месяца — до 26 апреля 2025 года.

Еще в прошлом году российские следователи получили отказ от латвийских правоохранительных органов в установлении местонахождения Смольянинова* и в помощи с его выдачей.

Согласно информации ТАСС, актер сейчас находится в Латвии. Накануне РИА Новости сообщило, что эта страна отказала России в правовой помощи. Издание предположило, что Смольянинов* действительно находится в Латвии, основываясь на его публикациях в социальных сетях.

Фото: iStock/AlexKane

Закрытое судебное заседание

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Представитель защиты актера оспорила решение суда о его заочном аресте, назвав его незаконным и необоснованным. Адвокат подала апелляционную жалобу с просьбой отменить это постановление.

Следствие, в свою очередь, настаивало на необходимости заочного ареста, утверждая, что актер может продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела. По просьбе представителя Следственного комитета России суд решил провести заседание в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну следствия.

Фото: iStock/simpson33

Заочный арест

29 октября 2024 года Басманный районный суд Москвы вынес заочный арест актера Артура Смольянинова* на срок два месяца. Он является обвиняемым по статьям 282 («Возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России») Уголовного кодекса Российской Федерации.

9 января 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание на возбуждение уголовного дела против Смольянинова*. 13 января 2023 года актер был объявлен иноагентом, а 13 мая 2023 года его имя было внесено в список террористов и экстремистов.

«Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — заявил Артур Смольянинов* в одном из интервью.

В октябре 2022 года против Смольянинова* был составлен протокол за дискредитацию российской армии. Вскоре после этого он покинул страну.

Карьера

Наиболее запоминающимися произведениями актера стали «Три сестры», «Спектакль», «Шарманка», «Горбунов и Горчаков», «Не покидай свою планету» и «Горячее сердце».

Фильмография Смольянинова также впечатляет: к 2022 году он снялся в 79 фильмах. Среди его последних значимых работ можно выделить «Калашников», «Волк», «За час до рассвета» и «Вне себя».

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*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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На Аляске потерпел крушение американский истребитель F-35 — видео
На Аляске потерпел крушение американский истребитель F-35
29 января 2025, 11:53

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones

Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 («Молния») потерпел крушение на базе ВВС «Эйлсон» близ Анкориджа в штате Аляска. Пилот успел катапультироваться и серьёзно не пострадал.
О происшествии 28 января сообщило местное издание Anchorage Daily News, соответствующее видео опубликовал и отечественный телеграм-канал Zvezdanews. Самолёт рухнул прямо на взлётно-посадочную полосу взорвался. Можно заметить и спускающегося на парашюте лётчика. Он пока в госпитале.

О причинах катастрофы пока ничего не известно, но командование ВВС США начало расследование, чтобы свести к минимуму риск повторения ситуации в будущем. Стоимость одного F-35 превышает 80 миллионов долларов.

За последние десять лет было уже порядка двух десятков аварий с этим «супернадёжным» истребителем. Программу F-35 часто и нещадно критиковали, в том числе и люди из Пентагона. А независимые эксперты ехидно отмечают, что самолёт явно не тянет на заявленное «пятое» поколение.





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В Сергиевом Посаде поймали похитителя роутеров
29 января 2025, 11:19

Фото: istockphoto.com/istockphoto.com/

Мужчину, подозреваемого к краже шести роутеров, задержали полицейские в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о краже шести роутеров в полицию обратился представитель одной из организаций города. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. По данным следствия, злоумышленник находился на складе производственного цеха. Когда он убедился, что свидетелей нет, то украл роутеры», — говорится в сообщении.
За совершение этой кражи полиция задержала местного жителя. В ходе расследования вскрылась его причастность к ещё одной краже. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила 36 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
В Москве школьник поджёг управу района и вынес из сейфа родителей 1 млн рублей
29 января 2025, 10:45

Фото: iStock/Animaflora

Украинские мошенники убедили московского школьника поджечь управу района Внуково и вынести один миллион рублей из семейного сейфа. Параллельно у его родителей требовали выкуп за подростка, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накануне утром восьмиклассник пришёл к зданию совета депутатов Внуковского поселения, разбил окна и забросил в них бутылки с горючим. Именно такое задание ему дали мошенники с Украины. К счастью, удалось избежать пожара, поскольку охранник управы вовремя среагировал и прогнал парня.

Одновременно с этим те же мошенники взялись за родителей школьника. Они убедили их, что взяли ребёнка в заложники и грозились покалечить его. В качестве доказательства они отправили фотографию с огнём около здания совета депутатов. После этого преступники потребовали деньги.

Однако развести родителей не удалось – помог банк. На карте отца было всего 10 тысяч рублей, поэтому он поспешил взять кредит. Но банк оперативно заморозил перевод крупной суммы и взятый кредит в целях безопасности.

Пока мужчина разбирался с деньгами, к ним в квартиру прибыли сотрудники полиции, которых вызвала дочь, подслушавшая разговор отца с мошенниками. Восьмиклассника нашли чуть позднее, правда уже без 950 тысяч рублей из сейфа родителей, которые ему всё-таки удалось передать злоумышленникам.

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