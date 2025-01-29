Прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна

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Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна из-за его призывов атаковать Россию и ее граждан беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, ведомство нашло в интернете интервью с блогером Арсеном Маркаряном, где он высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.
Еще раз свои призывы Маркарян повторил во время участия в прямом эфире другого публичного канала.
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Еще раз свои призывы Маркарян повторил во время участия в прямом эфире другого публичного канала.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании А. Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что результаты рассмотрения контролируются.
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Элина Позднякова