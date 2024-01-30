Глава Минпросвещения РФ Кравцов попал в ДТП в центре Москвы

Фото: kremlin.ru
Министр просвещения Сергей Кравцов попал в аварию в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня 30 января на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы.
Машина, в которой находился 39-летний Кравцов, столкнулась с грузовым автомобилем. Отмечается, что сразу после этого с правительственного авто сняли номера, а самого чиновника пересадили на другое транспортное средство.
Как удалось выяснить Baza, никаких сильных травм министр просвещения не получил.
Напомним, ранее стало известно, что в центре столицы автомобиль сбил 90-летнего драматурга и сценариста Александра Гельмана.
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Машина, в которой находился 39-летний Кравцов, столкнулась с грузовым автомобилем. Отмечается, что сразу после этого с правительственного авто сняли номера, а самого чиновника пересадили на другое транспортное средство.
Напомним, ранее стало известно, что в центре столицы автомобиль сбил 90-летнего драматурга и сценариста Александра Гельмана.
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Евгения Парфентьева