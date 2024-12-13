Главный фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов признал вину

Фото: iStock/Josiah S
Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Есипову инкриминируются крупное мошенничество и дача взятки. Согласно информации следствия, вместе с главным фигурантом по делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.
Уточняется, что Есипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как выяснилось, что российское оборонное ведомство закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. По данным следствия, на прибыль от мошеннического контракта Есипов приобрел недвижимость и акции различных компаний.
Читайте также:
В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки
Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО
Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не рассчитан
Уточняется, что Есипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как выяснилось, что российское оборонное ведомство закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. По данным следствия, на прибыль от мошеннического контракта Есипов приобрел недвижимость и акции различных компаний.
Читайте также:
В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки
Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО
Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не рассчитан
Екатерина Коршунова